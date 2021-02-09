Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ Trường Giang lái xe xuống tận Đồng Nai chỉ để đưa anh món quà đặc biệt này

Khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng gắn bó của Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm nhận được nhiều lượt thích từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm hào hứng đăng tải khoảnh khắc chụp cùng đàn anh Trường Giang kèm dòng trạng thái: “Anh về nhà anh cái anh ghé nhà em ngay ấp 1 xã Long An, Long Thành Đồng Nai. Anh cho em 2 hủ mắm cà, trời ơi ăn nhức cái vòm họng, lưỡi gà giựt giựt, ngon quá xá ngon. Ai đi ngang địa phận này muốn cho em cái gì báo em nha. Anh tài xế chụp hình tôn dáng quá trời”.

Lê Dương Bảo Lâm hạnh phúc khi được đàn anh ghé thăm dịp cận Tết - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, hai nam diễn viên nổi tiếng đều ăn mặc giản dị, thoải mái tạo dáng trước ống kính. Khoảnh khắc gần gũi, đời thường này của Lê Dương Bảo Lâm và Trường Giang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú: “Sự giản dị của hai chú chính là thứ thu hút fan nhất”, “Thương anh Giang, người sống luôn luôn nghĩa tình”, “Sướng nhất là Lê Dương Bảo Lâm, lúc nào cũng được Giang ca yêu thương, chiếu cố”, “Hai anh dễ thương ghê”…

Lê Dương Bảo Lâm và Trường Giang rất thân thiết - Ảnh: FB

Trước đó, Trường Giang cũng đã đến tận nơi để mừng Lê Dương Bảo Lâm lần đầu đón Tết ở nhà mới - Ảnh: FB

Được biết, dù bận rộn công việc nhưng Trường Giang vẫn cố gắng thu xếp thời gian để ghé thăm Lê Dương Bảo Lâm. Đặc biệt, anh còn cẩn thận mang cho đàn em 2 hũ mắm cà để ăn Tết. Tuy chỉ là món quà nhỏ nhưng tình cảm mà hai nghệ sĩ dành cho nhau mới thực sự lớn và đáng trân quý.

Ca sĩ Minh Vương: Sau cuộc điện thoại đó, tôi lập tức đeo khẩu trang, tránh xa mọi người “Trải qua những ngày cách ly, tôi mới biết rằng cách ly không phải điều gì ghê gớm, đáng sợ cả. Trái lại, tôi cảm thấy khá vui vẻ, thoải mái”, Minh Vương chia sẻ.

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