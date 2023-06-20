Dù đang trong giai đoạn ở cữ, "mẹ bỉm" Đàm Thu Trang tranh thủ hẹn hò cùng ông xã Cường Đô la

Cường Đô la cùng bà xã Đàm Thu Trang ngồi 1 bên, còn cô con gái nhỏ Suchin ngồi đối diện vô cùng ấm cúng. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi bà xã của nam đại gia lộ diện sau sinh.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô la đã chia sẻ hình ảnh cả gia đình nhỏ quây quần bên nhau.

Cường Đô la đã chia sẻ hình ảnh cả gia đình nhỏ quây quần bên nhau.

Mặc dù đang trong giai đoạn ở cữ nhưng vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đô la vẫn tranh thủ có những buổi hẹn hò cùng nhau.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng không quên để lại chúc hạnh phúc gia đình và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho gia đình Cường Đô la.

Netizen không quên để lại những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho gia đình Cường Đô La.

Đàm Thu Trang tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở Hà Nội và chuyển vào TP.HCM theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cô từng giành giải thưởng Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012. Người đẹp ra mắt album năm 2011 và 2014.

Đàm Thu Trang

Cường Đô la - Đàm Thu Trang tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1/2019. 6 tháng sau đó, họ cử hành hôn lễ tại TP.HCM. Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng. Kể từ khi kết hôn, sinh con, người mẫu hạn chế hoạt động giải trí và xuất hiện trước truyền thông. Cô tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Cường Đô la - Đàm Thu Trang tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1/2019. 6 tháng sau đó, cặp đôi cử hành hôn lễ tại TP.HCM.

Trước đó, Đàm Thu Trang và Cường Đô la xác nhận có em bé thứ 2 hồi tháng 3. Thời gian qua, cặp đô chia sẻ nhiều hình ảnh, video ghi lại cuộc sống đời thường, đặc biệt của con gái Suchin.

Đàm Thu Trang và Cường Đô la xác nhận có em bé thứ 2 hồi tháng 3

Ngày 30/5, Cường Đô la chia sẻ hình ảnh con thứ 2 với Đàm Thu Trang. Doanh nhân cho biết cậu bé có tên ở nhà là Sutin. “Chào cậu 4 Sutin. Gia đình xin cảm ơn tất cả lời chúc phúc mọi người đã gửi đến”, Cường Đô la nhắn nhủ.

Ngày 30/5, Cường Đô la chia sẻ hình ảnh con thứ 2 với Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang đang trong giai đoạn ở cữ.

Được biết, vì bà xã bận rộn chăm sóc cậu út nên Cường Đô la thường đảm nhận vai trò chăm sóc Suchin và con trai cả Subeo. Mặc dù bận rộn công việc kinh doanh nhưng Cường Đô la luôn là ông bố đảm đang, hết lòng vì con nhỏ.