Động thái 'lạ' của Phượng Chanel khi Quách Ngọc Ngoan đăng ảnh body 6 múi săn chắc, nghi 'gương vỡ lại lành'?

Hình ảnh body ở tuổi 35 của Quách Ngọc Ngoan khiến dân tình phải “quay xe” khen ngợi. Bởi trước đó, nam diễn viên từng phải nhận về nhiều lời chê bai với ngoại hình xuống sắc và xuề xòa. Có thể thấy, sau thời gian bỏ bê nhan sắc, nam diễn viên đã lấy lại phong độ với cơ thể vạm vỡ không thua kém bất kì mĩ nam nào của showbiz Việt.

Mới đây, nhân dịp đón tuổi mới, Quách Ngọc Ngoan gây chú khi đăng tải hình ảnh khoe body 6 múi săn chắc. Đính kèm theo đó, nam diễn viên viết: “Cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Quách Ngọc Ngoan. Chúc mọi người một lễ Giáng Sinh vui vẻ”.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho ngoại hình của Quách Ngọc Ngoan, CĐM cũng đổ dồn sự chú ý vào động thái bất ngờ nhất là doanh nhân Phượng Chanel. Theo đó, bên dưới bài viết của nam diễn viên, Phượng Chanel bất ngờ để lại bình luận với trạng thái vui vẻ. Từ đây, cư dân mạng dấy lên nghi vấn cặp đôi đã thật sự "gương vỡ lại lành".

Bình luận 'kiệm lời' của 'tình cũ' - Ảnh chụp màn hình

Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan từng là một trong những cặp đôi “ồn ào” và nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Sau thời gian mặn nồng bên nhau và có chung một người con, nữ đại gia bất ngờ tuyên bố đã “đường ai nấy đi” với Quách Ngọc Ngoan trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Phượng Chanel cũng khẳng định cả hai chưa từng kết hôn nên chưa phải là vợ chồng, mà chỉ là chia tay sau thời gian cảm thấy không hợp.

Sau chia tay, nữ đại gia cho biết vẫn giữ mối quan hệ tốt với Quách Ngọc Ngoan. Động thái mới này của cặp đôi khiến dân tình tin rằng cặp đôi đã quay về bên nhau, hoặc chí ít là mối quan hệ của cả hai vẫn khá tốt đẹp.