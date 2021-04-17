Động thái đầu tiên gây chú ý của Kinh Quốc sau khi vợ đại gia bị bắt tạm giam

10 ngày sau khi bà Lâm Thị Thu Trà - vợ của diễn viên Kinh Quốc bị bắt tạm giam, nam diễn viên đã có hành động gây chú ý trên kênh YouTube cá nhân.
- Hôn nhân của Kinh Quốc và vợ đại gia: Thường xuyên cãi nhau, vợ không thích showbiz
- Phụ nữ hiện đại không cần chồng chu cấp, vợ Kinh Quốc 'mạnh tay' chi hàng tỷ đồng mua tặng chồng 'nhà xịn, siêu xe'
Tối ngày 7/4, vợ của nam diễn viên (bà Lâm Thị Thu Trà) bị Công an thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nam diễn viên Kinh Quốc đã quyết định giữ im lặng cho đến nay và không có bất kỳ động thái nào lên tiếng về vụ việc. Bên cạnh đó, anh cũng không còn xuất hiện trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội.
Được biết, khoảng 8 năm trở lại đây, diễn viên Kinh Quốc đã dần chuyển sang công việc làm đạo diễn, nhà sản xuất phim và hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh Việt Nam. Những bộ phim ngắn của anh được phát sóng chủ yếu trên kênh YouTube. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng trước thông tin vợ đại gia bị bắt, ngày 14/4, kênh Kinh Quốc Entertainment đã cập nhật tập đầu tiên của một bộ phim đề tài tâm lý xã hội. Kênh này còn thông báo sẽ đăng tải tập 2 vào ngày 17/4. Ngoài ra, kênh thứ hai mang tên Kinh Quốc TV cũng thông tin về việc sẽ chiếu một phim ngắn đề tài tâm lý vào ngày 18/4 tới. Đây được cho là những clip phim mới được cho là do nam diễn viên làm nhà sản xuất.
Có thể thấy, sau biến cố gia đình, nam diễn viên đang dần tập trung trở lại với công việc của bản thân.