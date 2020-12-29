Động thái đầu tiên đầy đau xót của vợ Vân Quang Long sau khi chồng đột ngột qua đời

Hậu trường 29/12/2020 21:01

Sau khi nhận tin dữ từ chồng, Linh Lan - vợ kém 10 tuổi của ca sĩ Vân Quang Long đã có động thái đầu tiên.

Tối 29/12, làng giải trí Việt nhuốm màu tang thương khi biết tin ca sĩ Vân Quang Long vừa qua đời tại Mỹ. Được biết, anh mất vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Cẩm Ly, Minh Tuyết... bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương với gia đình cố nghệ sĩ.

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Ca sĩ Vân Quang Long vừa qua đời tại Mỹ vì đột quỵ - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã của Vân Quang Long đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau khi nhận tin dữ. Cụ thể, Linh Lan đã đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành một màu đen để thương tiếc người chồng quá cố. Dưới bài đăng, mọi người để lại rất nhiều lời động viên mong Linh Lan bình tâm để lo chu toàn hậu sự cho chồng.

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Động thái đầu tiên của vợ cố nghệ sĩ khi chồng mất - Ảnh: FB
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Lúc sinh thời, nam ca sĩ rất yêu thương và cưng chiều vợ kém 10 tuổi - Ảnh: Internet

Vân Quang Long đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Anh và vợ đầu ly hôn vào năm 2015 khi đã có 2 người con chung. Giữa năm 2016, nam ca sĩ kết hôn với Linh Lan, kém anh 10 tuổi. Hiện tại, cặp đôi có với nhau 1 cô con gái chung kháu khỉnh. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ từng đăng tải rất nhiều hình ảnh hạnh phúc bên vợ và con gái cưng.

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Vân Quang Long và vợ sống hạnh phúc, họ có chung một cô con gái kháu khỉnh - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979, tại Sa Đéc. Anh được biết đến là cựu thành viên nhóm 1088 cùng Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Nhóm 1088 khi đó đã tạo nên một cơn sốt mới trong làng nhạc Việt.

Xót xa hình ảnh cuối cùng của Vân Quang Long trước khi mất, tươi cười với con gái nhỏ

Xót xa hình ảnh cuối cùng của Vân Quang Long trước khi mất, tươi cười với con gái nhỏ

Hình ảnh ca sĩ Vân Quang Long vui vẻ trò chuyện với con gái trước khi qua đời được chia sẻ khiến mọi người không khỏi xúc động.

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