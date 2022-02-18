Động thái của Đức Phúc giữa tin đồn Hòa Minzy chia tay chồng: "Không có ai chăm thì vẫn có ba chị em chăm nhau"

Giữa tin đồn Hòa Minzy chia tay ông xã thiếu xa đang khiến MXH xôn xao, động thái của Đức Phúc càng khiến nhiều người thêm tò mò.

Xa nhau sau một khoảng thời gian dịch bệnh vì ông xã đi làm tại nước ngoài, tuy nhiên, sau khi Minh Hải trở về Việt Nam, tưởng chừng tổ ấm của Hòa Minzy sẽ càng thêm vui vẻ, rộn ràng thì ngược lại, cặp đôi bất ngờ vướng tin đồn đã "đường ai nấy đi". Theo đó, dân tình liên tục soi nhiều bằng chứng chứng minh Hòa Minzy đã chia tay bạn trai như: chế độ độc thân trên facebook, không đăng tải hình chụp cùng nhau cũng như không tương tác với nhau suốt 4 tháng qua, kể cả dịp Vanlentine... Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Hòa Minzy và Minh Hải đăng ảnh chụp con trai, không nhắc đến đối phương. Ngày lễ Valentine 2022 vừa qua, Hòa Minzy chỉ đăng ảnh cá nhân kèm theo lời chúc khán giả. Trong khi đó, Minh Hải lại đăng bài nói về ngày lễ Valentine nhưng không nhắc đến Hòa Minzy, dịp Tết nguyên đán cũng chỉ đăng hình bên con trai... Cả hai dường như không có một dòng chữ nào nhắc đến người còn lại suốt hơn 4 tháng qua.

Trước nghi vấn ly hôn của Hòa Minzy, mọi động thái của những người thân thiết bên cạnh nữ ca sĩ cũng được quan tâm hết mực. Tối ngày 17/2, trong lúc tin đồn Hòa Minzy ly hôn đang rầm rồ khắp MXH thì Đức Phúc cũng bất ngờ đăng tải một bài viết nói về tình cảm thân thiết với Hòa Minzy và Erik. Trong dòng trạng thái của Đức Phúc, dân tình không khỏi chú ý đến động thái "lạ" khi nam ca sĩ nhấn mạnh: "Chỉ mong rằng ba chị em mình sẽ mãi mãi yêu thương, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau như vậy đến già. Già không có ai chăm thì vẫn có ba chị em chăm nhau".

Mặc dù bài viết của Đức Phúc nói về tình cảm của ba thành viên gia đình "Hoa Dâm Bụt" nhưng câu nói này của Đức Phúc vẫn khiến dân tình đặt nhiều nghi vấn về việc nam ca sĩ đang ẩn ý Hòa Minzy đã "độc thân". Đa số ý kiến cho rằng Đức Phúc ám chỉ giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" đang không có người quan tâm, chăm sóc. Hiện tại, cả Hòa Minzy và Minh Hải vẫn chưa có động thái hay phát ngôn nào liên quan đến tin đồn này. Trên một số diễn đàn giải trí, nhiều tài khoản cho hay quản lý của Hòa Minzy lập tức tắt máy khi nghe cuộc điện thoại hỏi về tin đồn nữ ca sĩ và bạn trai đã đường ai nấy đi. Dân tình hiện đang dành nhiều sự quan tâm đến nghi vấn này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-cua-duc-phuc-giua-tin-donhoa-minzy-chia-tay-chong-khong-co-ai-cham-thi-van-co-ba-chi-em-cham-nhau-450722.html