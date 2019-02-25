"Với vợ cũ thì than không tiền chu cấp cho con, còn với bồ thì phủ phê quà cáp sang chảnh. Đúng là quá bạc phải không?", diễn viên Anh Thư bức xúc khi Lâm Vinh Hải kỳ kèo chuyện chu cấp tiền cho con gái.

Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao trước việc Lâm Vinh Hải bị vợ cũ Lý Phương Châu tung bằng chứng tố thiếu trách nhiệm với con gái sau ly hôn. Không chỉ vậy, bà mẹ đơn thân còn "bóc phốt" việc chồng cũ kỳ kèo từng đồng chu cấp cho con gái từ 5 triệu xuống 3 triệu. Thậm chí có thời gian, Lâm Vinh Hải còn không gửi tiền phụ cấp nuôi con với lý do kinh tế khó khăn. Trước những lời tố cáo này, Lâm Vinh Hải chưa kịp lên tiếng thì tình mới của anh - người mẫu Linh Chi đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích Lý Phương Châu. Cô còn tố vợ cũ của Lâm Vinh Hải lật lọng và từng đòi chu cấp cho bé Kỳ Kỳ 20 triệu đồng/tháng.

Khi chuyện ai đúng, ai sai vẫn chưa rõ ràng, đông đảo cư dân mạng và nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự đồng cảm và đứng về phía Lý Phương Châu. Sau ly hôn, Lý Phương Châu làm mẹ đơn thân. Bên cạnh công việc, cô cố gắng dành nhiều thời gian để bên cạnh con gái - Ảnh: FBNV Mới đây, diễn viên Anh Thư cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về câu chuyện này. Cùng là phận đàn bà ly hôn và làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên bày tỏ sự đồng cảm với Lý Phương Châu khi phải một mình nuôi con nhỏ. Đồng thời, cô chỉ trích Lâm Vinh Hải quá bạc bẽo khi tính toán chi ly từng đồng phụ cấp nuôi con nhưng vung tiền mua quà cho tình mới không tiếc.

Cô viết: "Không biết nội tình thật sự bên trong như thế nào. Nhưng lời lẽ của 2 người đàn bà cũ và mới khác nhau quá. Văn hóa cách biệt. Ngôn ngữ thể hiện quá rõ. Bạn sau quá non kém và háo thắng. Đàn ông vốn dĩ quá ngây thơ, hoặc vì yêu quá nên bị khờ luôn. Nếu thông minh và có bản lĩnh thì sẽ biết cách để 2 người phụ nữ tôn trọng mình hơn. Lâm Vinh Hải và Linh Chi đang nhận vô số 'gạch đá' từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV Đàn ông thường nông cạn và ít khi hiểu trách nhiệm của mình cần phải làm gì khi có con. Mình và Châu đồng cảnh ngộ. Từng ly dị và cùng làm mẹ đơn thân. Nuôi con vô cùng vất vả và không thể tính bằng tiền. 5 triệu trợ cấp không thể thấm vào đâu. Nhưng thôi đã gọi là trợ cấp thì chỉ là phụ trợ chút đỉnh. Mình thương con thì mình phải cố gắng gồng tất cả số tiền còn lại và cho con có đời sống tốt nhất. Thế mà người cha còn ‘trả giá’? Chẳng lẽ bé ăn 3 bữa phải cắt còn 2 đồng phục đi học 2 bộ chỉ mua 1 bộ thôi? Với vợ cũ thì than không tiền chu cấp cho con, còn với bồ thì phủ phê quà cáp sang chảnh. Đúng là quá bạc phải không". Đồng cảm với Lý Phương Châu, diễn viên Anh Thư lên tiếng chỉ trích Lâm Vinh Hải quá bạc - Ảnh: FBNV Kết thúc bài viết, Anh Thư còn nhắn nhủ đầy thách thức đến Linh Chi: “Người mới à! Cứ hả hê đi, cứ hạnh phúc đi nhưng mà... để coi được bao lâu?".

Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu: Đàn ông bạc lòng như đĩa đừng trách đàn bà bạc nghĩa như vôi Cuối cùng thì Lý Phương Châu đã lên tiếng khiến bao công lao gây dựng hình ảnh cho Lâm Vinh Hải của Linh Chi bị đổ xuống sông xuống bể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-canh-ngo-anh-thu-buc-xuc-thay-ly-phuong-chau-cu-hanh-phuc-di-de-coi-duoc-bao-lau-316404.html