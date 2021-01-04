Sự ra đi của nhạc sĩ Lam Phương để lại nỗi tiếc thương vô cùng lớn cho người thân, đồng nghiệp và khán giả cả nước.

Ngày 22/12 vừa qua, làng giải trí Việt nhuốm màu tang thương khi biết tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời tại Mỹ. Ông ra đi là niềm mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà và để lại nỗi tiếc thương cho người thân, bạn bè và khán giả.

Nhạc sĩ Lam Phương qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 83 tuổi - Ảnh: Internet

Lễ tang và tưởng niệm cố nhạc sĩ được tổ chức ở Mỹ và cả Việt Nam. Gia đình đã làm lễ cầu siêu cho nhạc sĩ Lam Phương tại một ngôi chùa ở TP. Hồ Chí Minh vào ngày 27/12 vừa qua. Ngày 3/1 (theo giờ địa phương), gia đình tổ chức lễ viếng nhạc sĩ Lam Phương tại Mỹ.

Hình ảnh tại đám tang cố nhạc sĩ - Ảnh: Internet

Rất đông nghệ sĩ đến viếng, tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa - Ảnh: Internet

Tang lễ cố nhạc sĩ được livestream trực tiếp trên trang Thúy Nga. Từ sớm, rất đông khán giả và các nghệ sĩ Việt đang định cư tại Mỹ đến đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ Việt Nam, danh hài Hoài Linh theo dõi tang lễ tại Mỹ. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ livestream trực tiếp đám tang và nói lời tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương: "Tiếc thương nhạc sĩ tài hoa Lam Phương".

Từ Việt Nam, Hoài Linh dõi theo lễ tang - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20/3/1937 tại Kiên Giang. Khi mới 15 tuổi, ông khởi đầu sự nghiệp với sáng tác đầu tay Chiều thu ấy. Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, cố nhạc sĩ đã cho ra đời vô số ca khúc lớn được nhiều thế hệ yêu thích. Âm nhạc của Lam Phương có sức lan tỏa mạnh mẽ và được nhiều ca sĩ lớn thể hiện thành công.

Lệ Quyên lần đầu đăng ảnh cùng bạn trai tin đồn Những động thái gần đây của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu khiến dân mạng cho rằng cặp đôi đã chính thức công khai mối quan hệ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-theo-le-tang-nhac-si-lam-phuong-tai-my-hoai-linh-nghen-ngao-noi-loi-tien-biet-tu-phuong-xa-392238.html