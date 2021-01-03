Hiện tại, lễ tang của ca sĩ Vân Quang Long đang diễn ra tại Mỹ. Những hình ảnh trong lễ viếng được phát trực tiếp.
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Ngày 29/12 vừa qua, ca sĩ Vân Quang Long qua đời đột ngột tại Mỹ do đột quỵ. Vì người thân cố ca sĩ đều đang ở Việt Nam nên bạn bè cùng đứng ra lo liệu hậu sự, đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sáng 2/1 (giờ Mỹ), lễ nhập quan và phát tang tiễn đưa nghệ sĩ Vân Quang Long đã diễn ra. Theo đó, mọi nghi thức đều được chuẩn bị tươm tất nhất.
Tại Việt Nam, người thân Vân Quang Long khóc nghẹn khi dõi theo lễ tang từ phương xa. Trên trang cá nhân, vợ Vân Quang Long - Linh Lan chia sẻ bức ảnh trong đáng tang chồng tại Mỹ và đau lòng viết: "Ông trời ơi, tại sao? Anh còn sống còn che chở em, anh mới nằm xuống không còn ai che chở mẹ con em nữa rồi. Từ đây về sau không còn ai ở phía sau để che chở hay bảo vệ mẹ con em nữa".
Theo thông báo trước đó, lễ viếng sẽ diễn ra đến trưa 4/1/2021 (giờ địa phương). Thi hài cố ca sĩ Vân Quang Long được hỏa táng vào 12h45 cùng ngày. Sau đó, tro cốt cố ca sĩ được đưa về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình.
Ngày 1/1/2020 vừa qua, gia đình Vân Quang Long đã tổ chức xong lễ thọ tang - cầu siêu, lễ viếng cố ca sĩ tại Việt Nam.