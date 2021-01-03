Hé lộ lý do bố NS Công Lý không tham dự lễ cưới của con trai

Vì lý do đặc biệt, bố nghệ sĩ Công Lý không thể đến tham dự ngày vui của con trai. Mẹ và chị gái đại diện chúc phúc cho cặp đôi.
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Ngày 2/1, đám hỏi và đám cưới của Công Lý - Ngọc Hà đã diễn ra tại Hà Nội. Hôn lễ được tổ chức ấm áp, đơn giản trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè của cô dâu, chú rể.
Tuy nhiên, bố NSND Công Lý không tham gia tiệc cưới của con trai. Được biết, vì lý do sức khỏe nên ông không thể đến dự. Mẹ và chị gái là đại diện nhà trai có mặt trong khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.
Vì lý do cá nhân, hôn lễ không tổ chức rình rang. Khách mời hầu hết là những người đồng nghiệp lâu năm của Công Lý và cô dâu Ngọc Hà.
Trước đó, nghệ sĩ Công Lý từng trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại và có 2 hai người con. Trong ngày đặc biệt này, Thục Anh và Gia Bảo - 2 con riêng của Công Lý cũng có mặt chúc phúc cho bố. Thục Anh là con gái cả của nghệ sĩ Công Lý với vợ đầu - Thục Khuê, còn Gia Bảo (Tít) là con của MC Thảo Vân.
Trước khi quyết định "về chung nhà", NSND Công Lý và Ngọc Hà đã có 5 năm yêu nhau. Trong thời gian tìm hiểu, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Họ có nhiều cử chỉ và hành động thể hiện tình cảm mặn nồng.