Doanh nhân có tiếng ở An Giang vừa ly hôn Đặng Thu Thảo có thân thế như thế nào?

Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành đã ly hôn vào tháng 4 vừa qua.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, anh Thái Bình - Đại diện truyền thông của Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Đại dương 2014, xác nhận, nàng hậu đã ly hôn ông xã Phúc Thành vào tháng 4, sau khi nộp đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang.

Sau quá trình chung sống, cả 2 có cặp song sinh hơn một tuổi. Hậu ly hôn, hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ là người chăm sóc, nuôi nấng 2 con.

Gần đây, nàng hậu cũng có nhiều chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân. Cô cho hay, đang bắt đầu cuộc sống mới, ở vùng đất mới: "Mọi thứ đều mới và xuất phát từ con số âm nhưng không gì là không thể. Cảm ơn những người thân yêu vì không nghĩ sẽ có lúc tôi phiền mọi người nhiều đến vậy".

Ngày 1/11, cô tiếp tục tâm trạng: "Mẹ cảm thấy bình yên, hạnh phúc vì đã lựa chọn đúng con đường. Mẹ cảm ơn các con rất nhiều".

Ảnh cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tháng 11/2018, đám cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã được tổ chức tại Cần Thơ. Sau khi kết hôn, cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình, sinh em bé, trong khi chồng tập trung kinh doanh vật liệu xây dựng tại An Giang.

Được biết, chồng cũ của Đặng Thu Thảo tên là Trần Phúc Thành, sinh năm 1990. Anh là nhân vật có tiếng trong ngành kinh doanh vật liệu xây dựng. Cả 2 quen nhau bắt đầu từ bộ phim "Hồn lụa" do Phúc Thành tham gia sản xuất.

Trước ngày lên xe hoa, Thu Thảo cũng từng chia sẻ về Phúc Thành: "Chồng tôi không phải đại gia về tiền bạc nhưng là đại gia tình cảm, đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Anh giỏi nhiều lĩnh vực. Trước khi chuyển sang kinh doanh anh là diễn viên, nhà sản xuất phim. Tôi luôn tự hào, hãnh diện về anh. Tôi biết Phúc Thành sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của mình".

Còn về Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, quê ở Cần Thơ. Cô đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014 khi vẫn còn là sinh viên. Trong năm 2014, cô đại diện Việt Nam sang Nhật thi Hoa hậu Quốc tế. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với BTC cuộc thi, năm 2017, người đẹp tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2014.

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