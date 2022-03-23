Diệp Lâm Anh đáp trả một câu 'xanh rờn' khi netizen khuyên 'giao con' cho chồng thiếu gia sau khi ly hôn, CĐM tấm tắc 'khôn khéo hết phần thiên hạ'!

Hậu trường 23/03/2022 17:02

Được khuyên giao con cho chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh đã có màn đáp trả vô cùng thông minh, khéo léo và nhận được sự tán dương từ cộng đồng mạng.

Theo thông tin trước đó, cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm tan vỡ vì có "tiểu tam" xen vào. Sau thời gian cố gắng hàn gắn nhưng không thành, người đẹp đã quyết định ly thân và hiện đang có cuộc sống ổn định cùng 2 con nhỏ tại nhà riêng. Sau khi quyết định làm mẹ đơn thân, cựu người mẫu rất hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư trên trang cá nhân. 

Diệp Lâm Anh đáp trả một câu 'xanh rờn' khi netizen khuyên 'giao con' cho chồng thiếu gia sau khi ly hôn, CĐM tấm tắc 'khôn khéo hết phần thiên hạ'! - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh và 2 nhóc tỳ có cuộc sống ổn định tại nhà riêng, Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây Diệp Lâm Anh đăng tải bài viết tâm trạng gây sự chú ý. Trong status, cô giải bày rằng mỗi khi có chuyện không may xảy đến, cô sẽ tìm cách áp chế cảm xúc, chỉ có tâm trạng ổn định thì mới giải quyết được chuyện phía sau.

Diệp Lâm Anh đáp trả một câu 'xanh rờn' khi netizen khuyên 'giao con' cho chồng thiếu gia sau khi ly hôn, CĐM tấm tắc 'khôn khéo hết phần thiên hạ'! - Ảnh 2
Bài đăng đầy tâm trạng của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Mọi chuyện chẳng đáng bàn cãi, khi dưới phần bình luận, một tài khoản bất ngờ nhắc đến việc ly hôn của cô. Đặc biệt, tài khoản cá nhân này còn để lại bình luận kém duyên nhấn mạnh về việc nuôi con của cựu người mẫu. Cụ thể, tài khoản này đã góp ý "Khôn thì bạn nên trao lại quyền nuôi hai đứa bé để lại ở nhà chồng".

Diệp Lâm Anh đáp trả một câu 'xanh rờn' khi netizen khuyên 'giao con' cho chồng thiếu gia sau khi ly hôn, CĐM tấm tắc 'khôn khéo hết phần thiên hạ'! - Ảnh 3
Màn bình luận khôn khéo và tinh tế của Diệp Lâm Anh - Ảnh chụp màn hình

Đáp trả lại lời khuyên trên, Diệp Lâm Anh vẫn gửi lời cảm ơn và giữ thái độ hòa nhã: "Mình không xa con được bạn", đối với cựu người mẫu con cái là động lực sống và làm việc của cô.

Diệp Lâm Anh đáp trả một câu 'xanh rờn' khi netizen khuyên 'giao con' cho chồng thiếu gia sau khi ly hôn, CĐM tấm tắc 'khôn khéo hết phần thiên hạ'! - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh và 2 con - Ảnh: FBNV

Được biết, "bạn thân" Kỳ Duyên tiết lộ hiện vợ chồng vẫn chưa tiến hành thủ tục pháp lý nào để ly hôn mà chỉ ly thân. Cặp đôi cũng thống nhất không tách rời các con, mà để các bé lớn lên cùng nhau. 

Diệp Lâm Anh được khen phản ứng "cao tay" khi thấy chồng cũ công khai hẹn hò trên Đà Lạt cùng Quỳnh Thư hậu lùm xùm "tiểu tam"

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Giữa loạt khoảnh khắc hẹn hò tình tứ của Quỳnh Thư và thiếu gia Đức Phạm được chia sẻ rầm rộ, Diệp Lâm Anh lập tức cũng bị soi nhất cử nhất động.

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