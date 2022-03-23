Diệp Lâm Anh đáp trả một câu 'xanh rờn' khi netizen khuyên 'giao con' cho chồng thiếu gia sau khi ly hôn, CĐM tấm tắc 'khôn khéo hết phần thiên hạ'!

Theo thông tin trước đó, cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm tan vỡ vì có "tiểu tam" xen vào. Sau thời gian cố gắng hàn gắn nhưng không thành, người đẹp đã quyết định ly thân và hiện đang có cuộc sống ổn định cùng 2 con nhỏ tại nhà riêng. Sau khi quyết định làm mẹ đơn thân, cựu người mẫu rất hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư trên trang cá nhân.

Diệp Lâm Anh và 2 nhóc tỳ có cuộc sống ổn định tại nhà riêng, Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây Diệp Lâm Anh đăng tải bài viết tâm trạng gây sự chú ý. Trong status, cô giải bày rằng mỗi khi có chuyện không may xảy đến, cô sẽ tìm cách áp chế cảm xúc, chỉ có tâm trạng ổn định thì mới giải quyết được chuyện phía sau.