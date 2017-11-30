Diễn viên Gia Bảo nghẹn ngào xác nhận đã ly hôn vợ đúng vào ngày sinh nhật con gái

Hậu trường 30/11/2017 11:51

Thông tin cặp đôi diễn viên Gia Bảo và Thanh Hiền đã hoàn thành thủ tục ly hôn ở tòa án khiến ai cũng bất ngờ.

Ráng sáng 30/11, diễn viên Gia Bảo bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái buồn bã trên trang cá nhân, xác nhận đã ly hôn vợ sau 4 năm chung sống. Nam diễn viên còn khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ thông tin này vào đúng ngày sinh nhật của con gái.

“Hôm nay sinh nhật con gái yêu của ba, cũng là ngày chính thức kết thúc mối quan hệ 4 năm 6 tháng của ba và má.” - diễn viên Gia Bảo viết.

Diễn viên Gia Bảo nghẹn ngào xác nhận đã ly hôn vợ đúng vào ngày sinh nhật con gái - Ảnh 1
Diễn viên Gia Bảo xác nhận đã chia tay Thanh Hiền sau 4 năm chung sống - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Gia Bảo, anh và diễn viên Thanh Hiền đã “đường ai nấy đi” được 1 tuần. Hôm nhận quyết định cuối cùng của tòa án, chính nam diễn viên cũng không ngờ lại trùng với ngày sinh nhật cô con gái 3 tuổi. "Xui sao hôm nay tòa ra quyết định lại trùng ngay ngày sinh nhật của Grammy. Tôi đau quá" - Gia Bảo nói trên Ngoisao.net.

Mối tình đẹp giữa diễn viên Gia Bảo và Thanh Hiền từng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Họ bén duyên khi diễn kịch chung tại một sân khấu ở TP.HCM.  Sau khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, cặp đôi nhanh chóng về chung một nhà vào tháng 7/2014. Cả hai đã có một cô con gái xinh xắn tên Grammy.

Diễn viên Gia Bảo nghẹn ngào xác nhận đã ly hôn vợ đúng vào ngày sinh nhật con gái - Ảnh 2
Cặp đôi đã có một cô con gái xinh xắn tên Grammy - Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian chung sống, họ nhiều lần dính nghi án “cơm không lành, canh không ngọt”. Về phía diễn viên Thanh Hiền, chị ít khi chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc và từng khá nhiều lần mang con về ngoại vì mâu thuẫn với cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc.

Thời gian gần đây, Gia Bảo cũng rất hay đăng tải những dòng trạng thái buồn rầu, mong muốn tìm được lối thoát trong cuộc hôn nhân không hòa hợp.

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