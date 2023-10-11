Diễn viên Anh Dũng ghi điểm tuyệt đối vì cử chỉ tinh tế, ngọt ngào dành cho Trương Ngọc Ánh

Hậu công khai hẹn hò, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng thường xuyên sánh đôi cùng nhau tại các sự kiện thu hút nhiều sự chú ý.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào. Mới đây, trên mạng xã hội còn lan truyền đoạn clip bắt trọn khoảnh khắc của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng trong hậu trường quay hình Miss Earth Vietnam 2023. Theo đó, Trương Ngọc Ánh được tặng hoa và bánh kem để mừng hoàn thành vai trò trong những tập mới lên sóng. Tuy nhiên vì nữ diễn viên đang mặc váy dài, mang giày cao lại cầm đồ rườm rà nên ngay lập tức Anh Dũng có hành động quan tâm đầy tinh tế. Anh kề cận chủ động đỡ tay cho bạn gái bước xuống cầu thang và sau đó là cầm đồ giúp cô dễ dàng di chuyển.

Nữ diễn viên đang mặc váy dài, mang giày cao lại cầm đồ rườm rà nên ngay lập tức Anh Dũng có hành động quan tâm đầy tinh tế Nhìn khoảnh khắc này của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng khiến ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị. Anh Dũng được nhận xét cực kì sâu sắc và yêu chiều Trương Ngọc Ánh mọi lúc mọi nơi. Trước đó, trong giờ giải lao giữa buổi ghi hình, Anh Dũng đã mang nước ép trái cây đến cho Trương Ngọc Ánh và không ngần ngại đút cho người yêu. Trương Ngọc Ánh vẻ mặt hạnh phúc ngồi hưởng thụ.

Anh kề cận chủ động đỡ tay cho bạn gái bước xuống cầu thang và sau đó là cầm đồ giúp cô dễ dàng di chuyển Sau đó, cặp đôi còn đứng trao đổi trò chuyện khá lâu. Khi phát hiện có người quay mình, cặp đôi lập tức tách nhau ra để tránh sự chú ý. Tuy nhiên màn tương tác quá ngọt ngào của cả hai đã bị bắt trọn từng khoảnh khắc.

Trước đó, trong giờ giải lao giữa buổi ghi hình, Anh Dũng đã mang nước ép trái cây đến cho Trương Ngọc Ánh và không ngần ngại đút cho người yêu Nhìn khoảnh khắc này của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng khiến ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị. Anh Dũng được nhận xét cực kì sâu sắc và yêu chiều Trương Ngọc Ánh mọi lúc mọi nơi Trong một lần chia sẻ với truyền thông, khi được hỏi về kế hoạch mặc váy cưới thêm một lần nữa, sao nữ phim "Hương ga" từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không quá đặt nặng về chuyện phải đám cưới rình rang. Nếu như đến một lúc nào đó mình có thì tốt. Người ta chưa bao giờ bước lên sân khấu đám cưới thì mình phải cân nhắc. Bây giờ tôi cảm thấy bình yên. Mọi người quan niệm trong showbiz, cứ nói nhiều là thường dễ tan vỡ. Do đó, tôi ít chia sẻ vì xem đây là chuyện cá nhân". Khi được hỏi về kế hoạch mặc váy cưới thêm một lần nữa, sao nữ phim "Hương ga" từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không quá đặt nặng về chuyện phải đám cưới rình rang. Nếu như đến một lúc nào đó mình có thì tốt" Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, hiện Trương Ngọc Ánh đang tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên con gái và người yêu kém tuổi. Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhận được nhiều lời khen ngợi xinh xắn, tài năng và tương lai làm Hoa hậu.

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