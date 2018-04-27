Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước tin đồn Lý Nhã Kỳ bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, trước những thông tin sai lệch, mỹ nhân này vẫn tỏ ra khá bình thản.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ rạng rỡ xuất hiện trước ống kính truyền thông giữa hàng loạt ồn ào. Diện chiếc đầm ren mỏng tang, chân dài sinh năm 1982 khiến nhiều người đỏ mặt vì lớp vải mỏng manh xuyên thấu cả nội y, khoe vòng 1 căng đầy, trắng ngần của mình.