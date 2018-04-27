Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y

Hậu trường 27/04/2018 11:29

Lý Nhã Kỳ thu hút mọi ánh nhìn khi diện váy ren mỏng manh, khoe vòng 1 nóng bỏng tại buổi họp báo mới đây.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước tin đồn Lý Nhã Kỳ bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, trước những thông tin sai lệch, mỹ nhân này vẫn tỏ ra khá bình thản.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ rạng rỡ xuất hiện trước ống kính truyền thông giữa hàng loạt ồn ào. Diện chiếc đầm ren mỏng tang, chân dài sinh năm 1982 khiến nhiều người đỏ mặt vì lớp vải mỏng manh xuyên thấu cả nội y, khoe vòng 1 căng đầy, trắng ngần của mình.

Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ rạng rỡ và xinh đẹp khi xuất hiện tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Chia sẻ về tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia, Lý Nhã Kỳ cho biết, thông tin này có thể bắt nguồn từ những người không có thiện cảm với cô nhằm mục đích xúc phạm, công kích và gây hoang mang dư luận.

Song với những trải nghiệm và va chạm sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên khẳng định những thông tin thiếu căn cứ như thế này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mình. Tuy nhiên, nếu những tin đồn này đi quá xa, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, Lý Nhã Kỳ sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y - Ảnh 2
Cũng tại đây, cô cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về tin đồn bị bắt và rửa tiền - Ảnh: Internet
Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ vui vẻ tạo dáng trước ống kính - Ảnh: Internet
Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y - Ảnh 4
Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn tự tin diện trang phục trắng tinh khôi - Ảnh: Internet
Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y - Ảnh 5
Chiếc váy ren trễ vai mỏng tang khoe trọn bờ vai trắng ngần cùng vòng 1 đẫy đà - Ảnh: Internet
Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y - Ảnh 6
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Dân mạng hoảng hồn khi thấy mặt Lý Nhã Kỳ bị biến dạng tới mức này

Trong những bức ảnh được chia sẻ thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ thường xuyên khiến cư dân mạng hoảng hồn với gương mặt khác lạ.

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ bị bắt Lý Nhã Kỳ

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