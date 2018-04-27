Diện váy ren siêu mỏng, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình 'thót tim' vì để lộ nội y

Lý Nhã Kỳ thu hút mọi ánh nhìn khi diện váy ren mỏng manh, khoe vòng 1 nóng bỏng tại buổi họp báo mới đây.
- Trước tin đồn bị bắt, Lý Nhã Kỳ nói gì?
- Lý Nhã Kỳ thách thức kẻ đồn cô bị bắt đưa ra bằng chứng "nhập kho"
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước tin đồn Lý Nhã Kỳ bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, trước những thông tin sai lệch, mỹ nhân này vẫn tỏ ra khá bình thản.
Mới đây, Lý Nhã Kỳ rạng rỡ xuất hiện trước ống kính truyền thông giữa hàng loạt ồn ào. Diện chiếc đầm ren mỏng tang, chân dài sinh năm 1982 khiến nhiều người đỏ mặt vì lớp vải mỏng manh xuyên thấu cả nội y, khoe vòng 1 căng đầy, trắng ngần của mình.
Chia sẻ về tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia, Lý Nhã Kỳ cho biết, thông tin này có thể bắt nguồn từ những người không có thiện cảm với cô nhằm mục đích xúc phạm, công kích và gây hoang mang dư luận.
Song với những trải nghiệm và va chạm sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên khẳng định những thông tin thiếu căn cứ như thế này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mình. Tuy nhiên, nếu những tin đồn này đi quá xa, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, Lý Nhã Kỳ sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.