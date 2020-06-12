Diện bikini khoe vòng 1 căng tràn nhưng ‘nữ hoàng gợi cảm’ Y Phụng lại để lộ phần bụng xập xệ, ngấn mỡ

Hậu trường 12/06/2020 16:22

Sau khoảng thời gian tích cực giảm cân sau sinh, dường như nữ diễn viên Y Phụng vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng thon gọn như trước.

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân loạt ảnh đi chơi biển cùng các con tại Mỹ. Qua những khoảnh khắc được đăng tải, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của nữ diễn viên Y Phụng.

Diện bikini 2 mảnh màu xanh dương, Y Phụng gây chú ý với đôi gò bồng đảo căng đầy hút mắt. Tuy nhiên, vòng eo của nữ diễn viên lại đầy mỡ thừa, không còn thon gọn như trước.

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Ở tuổi 40 và đã trải qua một lần sinh nở, Y Phụng vẫn giữ được vòng một không bị chảy xệ...

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...nhưng vòng eo lại có phần ngấn mỡ - Ảnh: FB

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Nữ diễn viên vẫn tích cực giảm cân nhưng chưa lấy lại được vóc dáng - Ảnh: FB

Y Phụng từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy vô cùng stress khi nhan sắc xuống cấp trầm trọng sau sinh. Tuy nhiên sau đó, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để lên kế hoạch giảm cân.

Hiện tại, do tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn chưa ổn định nên Y Phụng không thể đến các phòng tập gym. Thay vào đó, nữ diễn viên luôn duy trì thói quen chạy bộ 4km mỗi ngày quanh khu cô sinh sống. Nhờ tích cực tập luyện thể thao và ăn kiêng, Y Phụng đã giảm cân không ít nhưng vẫn thừa 10kg so với thời con gái.

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Vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ của Y Phụng trước khi sinh con - Ảnh: Internet
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Cô từng là gương mặt được khán giả yêu thích những năm 90 - Ảnh: Internet

Y Phụng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt bộ phim điện ảnh những năm 90. Cô được gọi với danh xưng “nữ hoàng gợi cảm” và là người tình sexy nhất của Lý Hùng trên màn ảnh. Hiện tại, cô đã sang Mỹ định cư và có cuộc sống bình yên bên tổ ấm nhỏ của mình.

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