Mải mê sự nghiệp, H’Hen Niê tuyên bố chưa muốn kết hôn và phản ứng bất ngờ của bạn trai

Trước đề nghị tập trung cho công việc rồi mới kết hôn, Hoa hậu H’Hen Niê nhận được sự đồng tình và ủng hộ hết lòng từ bạn trai.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoa hậu H’Hen Niê đã chính thức lấn sân sang diễn xuất với vai diễn hành động trong một bộ phim điện ảnh. Lần đầu thử sức ở một lĩnh vực mới, người đẹp dành nhiều thời gian để học diễn xuất, tập lái xe mô tô… vì không muốn phụ lòng người hâm mộ.

Đặc biệt, để phục vụ cho vai diễn, H’Hen Niê không ngại “chơi lớn” khi chi hẳn vài trăm triệu mua một chiếc mô tô. Có thể thấy, cô nàng đã dành rất nhiều tâm huyết cho bộ phim này.

H'Hen Niê với hình tượng khác lạ trong bộ phim đầu tay - Ảnh: IG

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc tại họp báo ra mắt phim. Bên cạnh đó, cô còn gây chú ý khi nhắc đến bạn trai và dự định kết hôn ở tuổi 28.

H'Hen Niê bất ngờ nói về chuyện kết hôn - Ảnh: IG

Theo đó, H’Hen Niê chia sẻ rằng cô chưa muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại vì muốn tập trung cho công việc. Chia sẻ tại họp báo, nàng hậu hài hước cho biết: “Tôi sẽ bàn lại với bạn trai là có cơ hội kiếm tiền, thoát nghèo thì ưu tiên trước đã, chuyện khác tính sau”.

Đưa ra đề nghị “tạm dừng” việc lấy chồng để phát triển sự nghiệp, H’Hen Niê tiết lộ người yêu đã đồng ý và hết lòng ủng hộ cô theo đuổi đam mê: “Hen bây giờ nói ‘Bạn ấy ơi, chưa được cưới nhau nhé’! Bạn ấy bảo okie em! Anh ủng hộ em hết mình”.

Nàng hậu khoe được bạn trai ủng hộ nhiệt tình - Ảnh: IG

Trong khoảng thời gian cặp đôi hẹn hò, bạn trai và gia đình bạn trai chưa bao giờ gây áp lực cho H’Hen Niê về việc phải công khai mối quan hệ hay kết hôn sớm. Chính vì vậy, nàng hậu từng chia sẻ rằng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm được một người thực sự hiểu mình.

Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng sẽ sớm được thấy H’Hen Niê lên xe hoa trong tương lai.

Cận cảnh không gian bên trong ngôi nhà bạc tỷ H’Hen Niê xây tặng bố mẹ tại quê nhà Trong đoạn clip đăng tải lên kênh Youtube riêng, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ để lộ không gian nhà mới của gia đình mình ở Đắk Lắk.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-me-su-nghiep-hhen-nie-tuyen-bo-chua-muon-ket-hon-va-phan-ung-bat-ngo-cua-ban-trai-361801.html