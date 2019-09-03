Loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng của nữ ca sĩ Sĩ Thanh trên trang cá nhân khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng trước độ táo bạo của cô nàng.
- Lê Bê La hiếm hoi đăng ảnh mặc bikini khoe vẻ quyến rũ
- Diện bikini bé tí tẹo, Ngọc Trinh khoe vòng 3 'nóng rực' nhưng tìm mãi chẳng thấy ngực đâu
Là một trong những người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm của showbiz Việt, nữ ca sĩ Sĩ Thanh luôn biết cách “đốt mắt” khán giả với những bộ cánh cực nóng bỏng.
Mới đây, người đẹp đã thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Áo trắng có làm anh lo lắng”. Theo đó, giọng ca “Lạc mất anh” lựa chọn cho mình bộ bikini 2 mảnh màu trắng xẻ cao đầy táo bạo.
Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng Sĩ Thanh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vòng 1 căng đầy cùng vòng eo “con kiến”. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là cô nàng đã để lộ hình xăm gần “vùng nhạy cảm” trên cơ thể.
Dưới bài đăng của Sĩ Thanh, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng hoàn hảo của cô. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ nên tiết chế lại việc khoe thân quá đà.
Được biết, đây không phải là lần đầu cô nàng gây tranh cãi với những bức ảnh gây “nhức mắt” khán giả. Trước đó, Sĩ Thanh từng nhận không ít “gạch đá” khi tung loạt ảnh diện váy cưới mỏng tang tạo dáng gợi cảm ở những địa điểm nổi tiếng như Nhà hát lớn, Nhà thờ Đức Bà…