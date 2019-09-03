Diện bikini bé tí tẹo, Sĩ Thanh gây tranh cãi khi để lộ hình xăm ở vùng ‘hiếm ai thấy’ trên cơ thể

Hậu trường 03/09/2019 17:14

Loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng của nữ ca sĩ Sĩ Thanh trên trang cá nhân khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng trước độ táo bạo của cô nàng.

Là một trong những người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm của showbiz Việt, nữ ca sĩ Sĩ Thanh luôn biết cách “đốt mắt” khán giả với những bộ cánh cực nóng bỏng.

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Sĩ Thanh rất chăm diện bikini nóng bỏng - Ảnh: Instagram

Mới đây, người đẹp đã thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Áo trắng có làm anh lo lắng”. Theo đó, giọng ca “Lạc mất anh” lựa chọn cho mình bộ bikini 2 mảnh màu trắng xẻ cao đầy táo bạo.

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Người đẹp khoe dáng trong bộ bikini trắng nhỏ xinh - Ảnh: Instagram
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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ - Ảnh: Instagram
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Sĩ Thanh để lộ nhiều hình xăm trên cơ thể - Ảnh: Internet

Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng Sĩ Thanh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vòng 1 căng đầy cùng vòng eo “con kiến”. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là cô nàng đã để lộ hình xăm gần “vùng nhạy cảm” trên cơ thể.

Dưới bài đăng của Sĩ Thanh, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng hoàn hảo của cô. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ nên tiết chế lại việc khoe thân quá đà.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Instagram
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Hình ảnh từng gây tranh cãi trước đó của Sĩ Thanh - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu cô nàng gây tranh cãi với những bức ảnh gây “nhức mắt” khán giả. Trước đó, Sĩ Thanh từng nhận không ít “gạch đá” khi tung loạt ảnh diện váy cưới mỏng tang tạo dáng gợi cảm ở những địa điểm nổi tiếng như Nhà hát lớn, Nhà thờ Đức Bà…

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Từ khóa:   Sĩ Thanh

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