Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt

Hậu trường 23/10/2017 20:29

Tài năng, xinh đẹp và giàu có, những mỹ nhân này có vẻ khá “kén chọn” trong đường tình duyên, chỉ mãi tập trung vào sự nghiệp mà vẫn chưa chịu lên xe hoa về nhà chồng.

Những quý cô xinh đẹp này của showbiz Việt đều có sự nghiệp vững chắc, độc lập về kinh tế và nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên có vẻ họ chỉ muốn tập trung nhiều vào phát triển sự nghiệp hơn là chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nếu như những người cùng tuổi đã có chồng con đề huề thì những cái tên như Mỹ Tâm, Lý Nhã Kỳ, Hồ Quỳnh Hương… vẫn một mình lẻ bóng, quyết làm “những người độc thân vui tính”.

Lý Nhã Kỳ

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ xinh đẹp ở tuổi 35 - Ảnh: Internet

Sinh năm 1982 và năm nay đã 35 tuổi, cô là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, quý phái, Lý Nhã Kỳ hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng mà nhiều đàn ông nhắm đến. Thế nhưng người ta vẫn thường thấy cô lẻ bóng tại các sự kiện và trong cuộc sống đời thường. Nhiều người cho rằng vì cô quá nổi tiếng và thành công nên làm cho đàn ông dè chừng. 

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 2
Rất xinh đẹp và quý phái nhưng đến bây giờ Lý Nhã Kỳ vẫn đi về lẻ bóng - Ảnh: Internet

Mỹ Tâm

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 3
Nhan sắc và tài năng có thừa nhưng Mỹ Tâm vẫn chưa chịu lấy chồng - Ảnh: Internet

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 4
Năm nay đã 36 tuổi, nhưng dấu hiệu nàng “Họa mi tóc nâu” lên xe hoa vẫn còn rất xa xăm - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân

Từng công khai tình cảm với Johnny Trí Nguyễn nhưng rồi chia tay, từ đó “Đả nữ" của màn ảnh Việt im ắng hơn trong đường tình duyên. Đến nay cô chưa tiết lộ chuyện tình cảm với ai và vẫn lẻ bóng một mình.

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 5
Ngô Thanh Vân rất thành công trong cả mảng diễn xuất và đạo diễn - Ảnh: Internet

Chuyên nghiệp và có sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Ngô Thanh Vân vẫn đang miệt mài trên chiến trường phim ảnh. Về mảng tình cảm người đẹp này 38 tuổi này vẫn đi về một mình. Các fan của Ngô Thanh Vân vẫn đang mong ngóng một ngày thần tượng của mình lộng lẫy trong bộ váy cưới.

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 6
Hiện tại, Ngô Thanh Vân vẫn rất im ắng trong chuyện kết hôn - Ảnh: Internet

Thanh Hằng

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 7
Dáng vẻ quyền lực của “chị đại” Thanh Hằng - Ảnh: Internet

Thanh Hằng là một mỹ nhân khac của showbiz Việt nằm trong danh sách của “Hội độc thân”. Năm nay 34 tuổi và vẫn lướt băng băng trên sàn catwalk, nhưng trên con đường tình cảm thì có vẻ như cô vẫn giậm chân tại chỗ.

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 8
Là một siêu mẫu tài năng và quyền lực trong làng mẫu Việt, tuy vậy Thanh Hằng vẫn chưa có ý định lập gia đình - Ảnh: Internet

Phương Linh

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 9
Phương Linh ngày càng xinh đẹp và trẻ trung - Ảnh: Internet

Là ca sĩ có thực lực, cô nổi lên từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn và sau đó là những bản song ca tình tứ với Hà Anh Tuấn. Có một thời gian Phương Linh và Hà Anh Tuấn bị đồn cặp kè nhưng mọi chuyện đã đi vào quá khứ. Hiện tại, dù đã 33 tuổi, rất xinh đẹp và tài năng nhưng nữ ca sĩ vẫn độc thân và chưa công khai tình cảm với ai.

Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt - Ảnh 10
Nữ ca sĩ Phương Linh vẫn rất trẻ trung và gợi cảm dù đã 33 tuổi - Ảnh: Internet

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp khi còn son, nhưng những sao Việt này sau khi lấy chồng và sinh con lại có sự thay đổi lớn về ngoại hình khiến nhiều người bất ngờ.

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