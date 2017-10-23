Điểm mặt những sao nữ đã quá 30 nhưng mãi chưa chịu lấy chồng của showbiz Việt

Những quý cô xinh đẹp này của showbiz Việt đều có sự nghiệp vững chắc, độc lập về kinh tế và nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên có vẻ họ chỉ muốn tập trung nhiều vào phát triển sự nghiệp hơn là chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nếu như những người cùng tuổi đã có chồng con đề huề thì những cái tên như Mỹ Tâm, Lý Nhã Kỳ, Hồ Quỳnh Hương… vẫn một mình lẻ bóng, quyết làm “những người độc thân vui tính”.

Sinh năm 1982 và năm nay đã 35 tuổi, cô là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, quý phái, Lý Nhã Kỳ hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng mà nhiều đàn ông nhắm đến. Thế nhưng người ta vẫn thường thấy cô lẻ bóng tại các sự kiện và trong cuộc sống đời thường. Nhiều người cho rằng vì cô quá nổi tiếng và thành công nên làm cho đàn ông dè chừng.

Mỹ Tâm

Ngô Thanh Vân

Từng công khai tình cảm với Johnny Trí Nguyễn nhưng rồi chia tay, từ đó “Đả nữ" của màn ảnh Việt im ắng hơn trong đường tình duyên. Đến nay cô chưa tiết lộ chuyện tình cảm với ai và vẫn lẻ bóng một mình.

Chuyên nghiệp và có sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Ngô Thanh Vân vẫn đang miệt mài trên chiến trường phim ảnh. Về mảng tình cảm người đẹp này 38 tuổi này vẫn đi về một mình. Các fan của Ngô Thanh Vân vẫn đang mong ngóng một ngày thần tượng của mình lộng lẫy trong bộ váy cưới.

Thanh Hằng

Thanh Hằng là một mỹ nhân khac của showbiz Việt nằm trong danh sách của “Hội độc thân”. Năm nay 34 tuổi và vẫn lướt băng băng trên sàn catwalk, nhưng trên con đường tình cảm thì có vẻ như cô vẫn giậm chân tại chỗ.

Phương Linh

Là ca sĩ có thực lực, cô nổi lên từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn và sau đó là những bản song ca tình tứ với Hà Anh Tuấn. Có một thời gian Phương Linh và Hà Anh Tuấn bị đồn cặp kè nhưng mọi chuyện đã đi vào quá khứ. Hiện tại, dù đã 33 tuổi, rất xinh đẹp và tài năng nhưng nữ ca sĩ vẫn độc thân và chưa công khai tình cảm với ai.