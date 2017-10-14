Lui về hậu trường, những sao nữ này vẫn được truyền thông chú ý 'nhất cử nhất động'

Những cái tên như Tăng Thanh Hà , Tâm Tít , Thùy Lâm… đều là những mỹ nhân sở hữu sắc đẹp vượt trội. Người là hotgirl được nhiều bạn trẻ yêu mến, người là diễn viên có thực lực, còn người là hoa hậu, vì vậy mọi “nhất cử nhất động” của những người đẹp này đều nằm trong tầm ngắm của báo chí và khán giả. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, họ đều tìm được bến đỗ bình yên bên chồng con và sẵn sàng lui về làm hậu phương vững chắc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Là một hotgirl quen thuộc với thế hệ 9x, Tâm Tít sở hữu nét đẹp trong sáng, ngây thơ với nụ cười tươi tắn và vóc dáng thu hút. Người đẹp sinh năm 1989 này khi còn hoạt động nghệ thuật rất đắt show. Cô làm người mẫu ảnh, đóng MV và tham gia diễn xuất trong các bộ phim dành cho giới trẻ.

Đầu năm 2015, cô khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo kết hôn với đại gia Ngọc Thành, người luôn bên cạnh cô khi gặp lùm xùm tình cảm với anh trai của ca sĩ Bảo Thy. Đám cưới chóng vánh này khiến nhiều người hoài nghi về tình cảm của Tâm Tít và đại gia này. Nhưng sau tất cả, đôi vợ chồng trẻ khẳng định hạnh phúc của mình.

Tâm Tít từ sau khi kết hôn cũng dừng mọi hoạt động nghệ thuật, chỉ tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Hiện tại, cô và chồng đã có con trai thứ 2 và thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội.

Mới đây, Tâm Tít vướng vào lùm xùm tranh cãi với Maya liên quan đến chuyện tình cũ của nữ ca sĩ này với chồng mình. Nhưng có vẻ điều này không mấy ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cựu hotgirl mà còn làm cho tình cảm vợ chồng của cô thêm khăng khít.

Tăng Thanh Hà



“Ngọc nữ” một thời của màn ảnh nhỏ Việt giờ đây đã có gia đình hạnh phúc bên Louis Nguyễn. Với vẻ đẹp trong sáng và khả năng diễn xuất tuyệt vời, cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau thời gian chinh chiến trên “chiến trường nghệ thuật”, từ sau bộ phim Mỹ nhân kế, Tăng Thanh Hà ít xuất hiện hơn mà lui về chăm sóc cho gia đình, làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, người vợ.

Mặc dù không còn tham gia đóng phim và hoạt động nghệ thuật, nhưng mỗi khi Tăng Thanh Hà xuất hiện ở các sự kiện lớn đều rất thu hút báo chí và người hâm mộ. Dù đã là mẹ của 2 con nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc thu hút, mặn mà khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.

Hoa hậu Thùy Lâm

Đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, Hoa hậu Thùy Lâm xuất hiện dày đặc trong các lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Con đường sự nghiệp đang mở rộng thì cô bất ngờ thông báo kết hôn và dừng các hoạt động nghệ thuật để toàn tâm chăm sóc cho gia đình.

Sau 5 năm kết hôn, Hoa hậu Thùy Lâm rất kín tiếng trong chuyện gia đình. Cô không mấy khi tiết lộ về chồng con trên báo chí. Hiện tại, cô đang làm công việc kinh doanh và có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên người chồng tâm lý cùng hai con xinh xắn, đáng yêu.

Siêu mẫu Ngọc Thạch

Là một người mẫu có tài năng và không vướng vào bất kì scandal nào trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Ngọc Thạch đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và đặc biệt là bước ngôi cao nhất của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2010.

Khác với những người mẫu khác, khi mới 22 tuổi Ngọc Thạch đã “theo chồng bỏ cuộc chơi". Chồng cô là một đại gia ở Hà Nội tên là Đỗ Bình Dương. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và một cậu con trai kháu khỉnh. Từ bỏ mọi hoạt động nghệ thuật và nghề người mẫu, Ngọc Thạch lui về làm công việc kinh doanh và vun vén cho tổ ấm của mình. Siêu mẫu cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh những chuyến du lịch trong và ngoài nước cùng gia đình.

Mới đây, Ngọc Thạch lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang chảnh khi khoe ảnh chồng và con trai đến chúc mừng cô khai trương một cửa hàng ở Hà Nội.