Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con

Hậu trường 21/10/2017 08:13

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp khi còn son, nhưng những sao Việt này sau khi lấy chồng và sinh con lại có sự thay đổi lớn về ngoại hình khiến nhiều người bất ngờ.

Thiên chức làm mẹ là điều quý báu với tất cả phụ nữ và các ngôi sao cũng không ngoại lệ. Trong giới showbiz nhiều rắc rối và thị phi thì việc yêu, kết hôn và sinh con của sao nữ được truyền thông và công chúng chú ý rất nhiều. Nhiều người khiến công chúng trầm trồ vì sau sinh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên cũng có một vài người trải qua quá trình sinh nở vất vả, nhan sắc của họ bị tụt dốc không phanh khiến nhiều người bất ngờ.

Phan Như Thảo

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 1
Phan Như Thảo xinh đẹp và có vóc dáng thu hút trước khi làm mẹ, làm vợ - Ảnh: Internet

Từ khi thông báo kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo đã vướng vào rất nhiều ồn ào, đấu đá qua lại với vợ cũ của chồng. Sau khi thông báo mang thai con đầu lòng, người ta nhận thấy sự thay đổi lớn về ngoại hình của cô theo chiều hướng đi xuống. Nhiều người tiếc nuối cho vẻ đẹp gây thương nhớ một thời của người đẹp này đã bị mất đi khi kết hôn và sinh con.

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 2

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 3
Phan Như Thảo tụt dốc nhan sắc rất nhiều sau khi sinh con - Ảnh: Internet

Vân Trang

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 4
Vân Trang xinh đẹp trước khi kết hôn và sinh con - Ảnh: Internet

Vân Trang là diễn viên khá quen mặt với khán giả. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và phong thái cuốn hút, cô được nhiều người yêu mến khi còn tham gia hoạt động nghệ thuật. Đầu năm 2016, cô thông báo kết hôn với doanh nhân Việt kiều Úc. Sau một thời gian, cô thông báo mang thai con đầu lòng và dường như rút lui khỏi toàn bộ các dự án đóng phim. Từ khi mang bầu, cô tăng cân khá nhiều, gương mặt tròn trịa hơn,khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Hiện tại Vân Trang đang cố gắng lấy lại vóc dáng và sắc đẹp trước đây.

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 5

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 6
Những hình ảnh trước và sau khi sinh con khiến nhiều người tiếc nuối cho nhan sắc của nữ diễn viên này - Ảnh: Internet

Ca sĩ Phương Vy Idol

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 7
Phương Vy với vóc dáng thon gọn và làn da nâu khỏe khoắn trước đây - Ảnh: Internet

Đầu năm 2013, những hình ảnh về đám cưới bí mật của Phương Vy và ông xã Tây bị rò rỉ khiến nhiều người bất ngờ. Giọng ca nội lực này đã âm thầm lên xe hoa và có con đầu lòng vào năm 2016. Khi sinh nở, nữ ca sĩ không mấy quan tâm đến việc giữ dáng mà rất thoải mái. Vì vậy sau một thời gian ở cữ, cô xuất hiện trước công chúng với thân hình có phần mũm mĩm và già dặn hơn trước.

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 8
Xuất hiện sau sinh trong một chương trình, Phương Vy khiến nhiều người bất ngờ với thân hình phát tướng - Ảnh: Internet

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 9
Hình ảnh xuề xòa thấy rõ của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Kỳ Hân

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 10
Kỳ Hân với vóc dáng hoàn hảo, đôi chân dài miên man khi còn làm người mẫu - Ảnh: Internet

Xuất phát là một người mẫu nên người đẹp sinh năm 1995 này sở hữu thân hình nóng bỏng, chuẩn không cần chỉnh trước khi đồng ý làm vợ của nam cầu thủ điển trai Mạc Hồng Quân giữa năm 2016. Sau 5 tháng kết hôn, Kỳ Hân hạ sinh con trai đầu lòng. Có được “quả ngọt”, tình yêu của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân ngày càng khăng khít. Cô cũng thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc bên chồng con lên mạng xã hội khiến nhiều người ghen tị.

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 11
Cô hiện tại đã có cuộc sống hạnh phúc bên tuyển thủ Mạc Hồng Quân và cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: Internet

Nhiều người cảm thấy vui mừng cho Kỳ Hân khi cô vượt qua sóng gió để giữ được hôn nhân hạnh phúc, nhưng lại tiếc nuối khi thấy nhan sắc ngày càng xuống cấp của cô.

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 12

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 13
Nhan sắc của Kỳ Hân xuống cấp rất nhiều trong quá trình mang thai và giai đoạn đầu sau khi sinh con - Ảnh: Internet

Trang Trần

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 14
Tuy không sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng Trang Trần là một người mẫu cá tính - Ảnh: Internet

Người mẫu này công khai làm mẹ đơn thân khi thông báo mang thai con gái đầu lòng. Sau khoảng thời gian sinh nở, nhan sắc của cô xuống cấp rất nhiều.

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 15

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 16
Sau khi sinh con gái đầu lòng, cô lộ vẻ xập xệ trông thấy - Ảnh: Internet

Phạm Thanh Thảo

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 17
Hình ảnh xinh đẹp thuần khiết chiếm trọn trái tim khán giả của nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt xinh đẹp, sang trọng khi còn tham gia hoạt động nghệ thuật. Từ khi lập gia đình, sinh con và sang Mỹ định cư, cô ít xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, Phạm Thanh Thảo đã có 2 con và nhan sắc của cô cũng “đi xuống” trông thấy.

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 18

Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con - Ảnh 19
Phạm ThanhThảo tăng cân khá nhiều sau khi sinh nở khiến cho các đường nét xinh đẹp trên gương mặt và vóc dáng thon gọn ngày xưa không còn nữa - Ảnh: Internet

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ

'Ngôi sao nhí' Xuân Mai tăng cân chóng mặt sau sinh, đang sống cuộc đời bươn chải và đầy cơ cực tại Mỹ

Cuộc sống hiện tại của Xuân Mai ở Mỹ không sung sướng và tràn đầy màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. “Con cò bé bé” ngày nào giờ đây đang phải gồng mình kiếm tiền chăm hai con nhỏ, nuôi mẹ bệnh tật và đóng học phí đắt đỏ cho em trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Việt mỹ nhân Việt Kỳ Hân Phạm Thanh Thảo Vân Trang

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42