Những sao nữ tuột dốc nhan sắc không phanh sau khi sinh con

Thiên chức làm mẹ là điều quý báu với tất cả phụ nữ và các ngôi sao cũng không ngoại lệ. Trong giới showbiz nhiều rắc rối và thị phi thì việc yêu, kết hôn và sinh con của sao nữ được truyền thông và công chúng chú ý rất nhiều. Nhiều người khiến công chúng trầm trồ vì sau sinh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên cũng có một vài người trải qua quá trình sinh nở vất vả, nhan sắc của họ bị tụt dốc không phanh khiến nhiều người bất ngờ.

Từ khi thông báo kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo đã vướng vào rất nhiều ồn ào, đấu đá qua lại với vợ cũ của chồng. Sau khi thông báo mang thai con đầu lòng, người ta nhận thấy sự thay đổi lớn về ngoại hình của cô theo chiều hướng đi xuống. Nhiều người tiếc nuối cho vẻ đẹp gây thương nhớ một thời của người đẹp này đã bị mất đi khi kết hôn và sinh con.

Vân Trang

Vân Trang là diễn viên khá quen mặt với khán giả. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và phong thái cuốn hút, cô được nhiều người yêu mến khi còn tham gia hoạt động nghệ thuật. Đầu năm 2016, cô thông báo kết hôn với doanh nhân Việt kiều Úc. Sau một thời gian, cô thông báo mang thai con đầu lòng và dường như rút lui khỏi toàn bộ các dự án đóng phim. Từ khi mang bầu, cô tăng cân khá nhiều, gương mặt tròn trịa hơn,khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Hiện tại Vân Trang đang cố gắng lấy lại vóc dáng và sắc đẹp trước đây.

Ca sĩ Phương Vy Idol

Đầu năm 2013, những hình ảnh về đám cưới bí mật của Phương Vy và ông xã Tây bị rò rỉ khiến nhiều người bất ngờ. Giọng ca nội lực này đã âm thầm lên xe hoa và có con đầu lòng vào năm 2016. Khi sinh nở, nữ ca sĩ không mấy quan tâm đến việc giữ dáng mà rất thoải mái. Vì vậy sau một thời gian ở cữ, cô xuất hiện trước công chúng với thân hình có phần mũm mĩm và già dặn hơn trước.

Kỳ Hân

Xuất phát là một người mẫu nên người đẹp sinh năm 1995 này sở hữu thân hình nóng bỏng, chuẩn không cần chỉnh trước khi đồng ý làm vợ của nam cầu thủ điển trai Mạc Hồng Quân giữa năm 2016. Sau 5 tháng kết hôn, Kỳ Hân hạ sinh con trai đầu lòng. Có được “quả ngọt”, tình yêu của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân ngày càng khăng khít. Cô cũng thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc bên chồng con lên mạng xã hội khiến nhiều người ghen tị.

Nhiều người cảm thấy vui mừng cho Kỳ Hân khi cô vượt qua sóng gió để giữ được hôn nhân hạnh phúc, nhưng lại tiếc nuối khi thấy nhan sắc ngày càng xuống cấp của cô.

Trang Trần

Người mẫu này công khai làm mẹ đơn thân khi thông báo mang thai con gái đầu lòng. Sau khoảng thời gian sinh nở, nhan sắc của cô xuống cấp rất nhiều.

Phạm Thanh Thảo

Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt xinh đẹp, sang trọng khi còn tham gia hoạt động nghệ thuật. Từ khi lập gia đình, sinh con và sang Mỹ định cư, cô ít xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, Phạm Thanh Thảo đã có 2 con và nhan sắc của cô cũng “đi xuống” trông thấy.