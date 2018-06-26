Đeo mạng che mặt nhưng hở bạo vòng 1: Trang phục thể hiện quan điểm 'dám sống, dám yêu' của Lý Nhã Kỳ

Diện bộ váy với thiết kế khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm nhưng Lý Nhã Kỳ lại đeo mạng che mặt khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Show diễn thời trang của NTK Đỗ Long mới đây quy tụ nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt như hoa hậu Kỳ Duyên, Ngọc Trinh, Diệp Lâm Anh, Lý Nhã Kỳ... Trong đó, Lý Nhã Kỳ là khách mời đặc biệt nhất trong chương trình này. Vừa xuất hiện, nữ doanh nhân đã thu hút mọi ánh nhìn với chiếc đầm đen ôm sát người khoe bầu ngực đầy đặn nóng bỏng, kết hợp cùng mạng che mặt độc đáo.

Thời trang nửa kín nửa hở của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người chú ý - Ảnh: Internet Bộ đầm nhung đen quyến rũ với thiết kế trễ vai khoe vòng 1 đầy đặn gợi cảm của người đẹp sinh năm 1982 - Ảnh: Internet Bộ trang sức kim cương của Lý Nhã Kỳ nổi bật trên nền váy đen - Ảnh: Internet Ngoài ra, để tạo điểm nhấn cho trang phục, người đẹp đã dùng thêm mạng che mặt với thiết kế tinh tế - Ảnh: Internet Sau khi kết thúc show diễn, nhiều cư dân mạng tỏ ra khó hiểu về bộ trang phục của nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia. Bởi từ xưa việc dùng mạng che mặt thể hiện sự kín đáo, bí ẩn của người phụ nữ nhưng Lý Nhã Kỳ lại kết hợp với bộ đầm hở bạo vòng 1 hoàn toàn trái ngược. Không để người hâm mộ suy nghĩ nhiều, mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã lên tiếng giải thích về bộ trang phục độc đáo của mình.

"Hãy là chính bạn cho dù cách bạn chọn chưa hẳn là cùng quan điểm của người khác chọn. Dám sống, dám yêu, dám theo đuổi ước mơ. Học tập theo slogan và chủ đề của show thời trang Đỗ Long", Lý Nhã Kỳ chia sẻ. Người đẹp giải thích về ý nghĩa của bộ trang phục khó hiểu của mình - Ảnh: FBNV Sau khi biết ý nghĩa đặc biệt của bộ trang phục, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi và đồng tình với người đẹp. Một số ý kiến tiêu biểu: "Chỉ có thể là Kỳ! Tuyệt đẹp em ơi" hay "Họ cười tôi vì tôi khác biệt, tôi cười họ vì quá giống nhau... khác biệt chẳng có gì sai chỉ là bứt ra khỏi sự an toàn là điều có ai dám hay không" ... Nhiều bình luận khen ngợi và tán thành với quan điểm của Lý Nhã Kỳ 'dám sống, dám yêu, dám theo đuổi ước mơ' - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn Vì sợ bị Lý Nhã Kỳ nghi trộm hột xoàn trên chiếc nhẫn, Lâm Khánh Chi dù có việc bận vẫn không dám nhấc mông đứng lên đi về.

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