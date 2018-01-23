Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng'

Hậu trường 23/01/2018 16:02

Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 – Thư Dung khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên khi diện bikini khoe thân hình nuột nà hơn cả Angela Phương Trinh.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng 1m71, Thư Dung đã vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc khác để đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017. Giành chiến thắng thuyết phục không chỉ nhờ tài năng, sự thông minh, Thư Dung còn tạo được ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo bởi cá tính, khả năng giao tiếp và cách ứng xử khéo léo của mình.

Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng' - Ảnh 1

Thư Dung xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang, Thư Dung nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô đang cố gắng bổ sung về kiến thức và tập luyện để chờ cơ hội tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Cùng ngắm vóc dáng sexy, gợi cảm của Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 -  Thư Dung qua bộ ảnh bikini mới nhất:

Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng' - Ảnh 2
Diện bikini 'đốt mắt', Thư Dung khoe body nóng bỏng trước ống kính - Ảnh: Internet
Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng' - Ảnh 3

Cô nàng khiến các đấng mày râu đứng ngồi không yên khi lộ vòng 3 nuột nà, căng tròn - Ảnh: Internet

Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng' - Ảnh 4

Gương mặt xinh đẹp và cá tính của chân dài 1995 tạo ấn tượng mạnh với công chúng - Ảnh: Internet

Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng' - Ảnh 5

Ở góc nghiêng, Thư Dung khoe được đường cong cơ thể cùng đôi chân dài miên man - Ảnh: Internet

Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng' - Ảnh 6

Để có thân hình chuẩn như hiện tại, Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 theo chế độ ăn uống và tập luyện khắt khe - Ảnh: Internet

Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng' - Ảnh 7

Nhiều cư dân mạng cho rằng body của Thư Dung còn sexy hơn cả Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diện bikini lộ đùi to, bụng ngấn mỡ khiến khán giả ngao ngán

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diện bikini lộ đùi to, bụng ngấn mỡ khiến khán giả ngao ngán

Trong phần thi Người đẹp biển, dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến khán giả thất vọng khi lộ khuyết điểm đùi to, bụng mỡ kém thon gọn.

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