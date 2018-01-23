Đến Angela Phương Trinh cũng phải chào thua khi Hoa hậu Thư Dung diện bikini lộ vòng 3 'siêu khủng'

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng 1m71, Thư Dung đã vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc khác để đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017. Giành chiến thắng thuyết phục không chỉ nhờ tài năng, sự thông minh, Thư Dung còn tạo được ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo bởi cá tính, khả năng giao tiếp và cách ứng xử khéo léo của mình.

Sau khi đăng quang, Thư Dung nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô đang cố gắng bổ sung về kiến thức và tập luyện để chờ cơ hội tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Cùng ngắm vóc dáng sexy, gợi cảm của Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 - Thư Dung qua bộ ảnh bikini mới nhất: