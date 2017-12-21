Trở về từ sau khi lọt Top 16 cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2017, Hà Thu chiếm được nhiều thiện cảm của công chúng với những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Á hậu Đại dương 2014 cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì vừa đẹp người lẫn đẹp nết.

Trong xu thế bùng nổ các cuộc thi hoa hậu hiện nay, Hà Thu là người đẹp hiếm hoi luôn biết cách giữ gìn hình ảnh. Cô khá khôn ngoan khi trả lời phỏng vấn báo chí hay phát ngôn trên mạng xã hội. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện Hà Thu đều nhận được những "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.