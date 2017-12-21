'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini

Giải trí 21/12/2017 10:55

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng số đo hình thể đạt chuẩn, Hà Thu thiêu đốt ánh nhìn trong những bộ bikini hợp thời trang.

Trở về từ sau khi lọt Top 16 cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2017, Hà Thu chiếm được nhiều thiện cảm của công chúng với những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Á hậu Đại dương 2014 cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì vừa đẹp người lẫn đẹp nết.

Trong xu thế bùng nổ các cuộc thi hoa hậu hiện nay, Hà Thu là người đẹp hiếm hoi luôn biết cách giữ gìn hình ảnh. Cô khá khôn ngoan khi trả lời phỏng vấn báo chí hay phát ngôn trên mạng xã hội. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện Hà Thu đều nhận được những "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 1
 Hình thể nóng bỏng của Hà Thu thiêu đốt mọi ánh nhìn - Ảnh: Ngoisao.net
'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 2

Bộ ảnh này được Hà Thu thực hiện để kỷ niệm vừa tròn hai năm cô đi thi Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Ngoisao.net

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 3

Không chỉ có nhan sắc quyến rũ, Hà Thu còn có giọng hát đầy nội lực. Tháng 11 vừa qua, cô giành giải Quán quân Tình bolero 2017 đầy thuyết phục - Ảnh: Ngoisao.net

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 4

Hà Thu cao 1,71m, nặng 50kg với số đo hình thể 85-60-90 - Ảnh: Ngoisao.net

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 5

Dù với trang phục kín đáo hay gợi cảm, Hà Thu vẫn đầy sức cuốn hút - Ảnh: Ngoisao.net

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 6
Hà Thu được nhiều khán giả ưu ái ngợi khen là người đẹp hoàn hảo của showbiz Việt - Ảnh: Ngoisao.net

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 7

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 8

Hà Thu khoe vóc dáng hoàn hảo dưới bể bơi - Ảnh: Ngoisao.net

'Xịt máu mũi' khi ngắm Hà Thu gợi cảm trong trang phục bikini - Ảnh 9

Sau khi đoạt giải quán quân Tình Bolero, Á hậu Hà Thu ngỡ ngàng khi bị dính vào chuyện không hay với Chi Pu

Sau khi đoạt giải quán quân Tình Bolero, Á hậu Hà Thu ngỡ ngàng khi bị dính vào chuyện không hay với Chi Pu

Phát ngôn mới đây của Á hậu Hà Thu sau khi đăng quang cuộc thi Tình Bolero khiến nhiều khán giả cho rằng người đẹp có ý "đá xéo" chuyện Chi Pu lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Trước "tai bay vạ gió" này, Hà Thu tỏ ra vô cùng bất ngờ và buồn bã.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 26 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 26 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp