Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng số đo hình thể đạt chuẩn, Hà Thu thiêu đốt ánh nhìn trong những bộ bikini hợp thời trang.
- Vừa đoạt giải quán quân Tình Bolero 2017, Hà Thu đã được ngưỡng mộ ngút trời vì hành động tuyệt vời này
- Hà Thu: 'Tôi không ủng hộ Tân Hoa hậu Đại dương'
Trở về từ sau khi lọt Top 16 cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2017, Hà Thu chiếm được nhiều thiện cảm của công chúng với những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Á hậu Đại dương 2014 cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì vừa đẹp người lẫn đẹp nết.
Trong xu thế bùng nổ các cuộc thi hoa hậu hiện nay, Hà Thu là người đẹp hiếm hoi luôn biết cách giữ gìn hình ảnh. Cô khá khôn ngoan khi trả lời phỏng vấn báo chí hay phát ngôn trên mạng xã hội. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện Hà Thu đều nhận được những "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.