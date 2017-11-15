Sau khi đoạt giải quán quân Tình Bolero, Á hậu Hà Thu ngỡ ngàng khi bị dính vào chuyện không hay với Chi Pu

Phát ngôn mới đây của Á hậu Hà Thu sau khi đăng quang cuộc thi Tình Bolero khiến nhiều khán giả cho rằng người đẹp có ý "đá xéo" chuyện Chi Pu lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Trước "tai bay vạ gió" này, Hà Thu tỏ ra vô cùng bất ngờ và buồn bã.

Sau thất bại tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Trái Đất 2017, Hà Thu đã bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ. Trong một buổi trò chuyện ngắn sau khi đoạt giải quán quân, Á Hậu Hà Thu đã phát ngôn đầy ẩn ý khi nói về việc chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát. Cụ thể, người đẹp 9x cho biết: "Hà Thu cứ hát và có trở thành ca sĩ được hay không là phụ thuộc vào khán giả. Trước khi khán giả gọi tôi bằng hai chữ 'ca sĩ' thì tôi cũng không bao giờ nhận mình là ca sĩ cả".

Chia sẻ này đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận vì nhiều ý kiến cho rằng, Á hậu đang cố ý ám chỉ Chi Pu. Bởi trước đó, giọng ca Từ hôm nay đã tuyên bố "từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ" khi cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc dù khả năng ca hát của cựu hot girl Hà thành không được đánh giá cao.

Trước thông tin cho rằng cố tình "đụng chạm" Chi Pu, Hà Thu vô cùng ngạc nhiên và buồn bã khi phát ngôn bị hiểu sai như thế. Trao đổi với Saostar, Hà Thu khẳng định: "Tôi hoàn toàn không có ý đó! Tôi cũng buồn cả sáng nay khi đọc qua bài viết đó bởi tự nhiên bị dính vào những chuyện không hay. Phát ngôn trên là từ đoạn phỏng vấn bằng video sau khi tôi đăng quang một cuộc thi hát. Do phóng viên hỏi tôi là có nghĩ mình là ca sĩ không, nên bản thân chỉ trả lời theo suy nghĩ của mình và không hề có bất kỳ câu nào liên quan đến Chi Pu hay ai cả. Tôi không hiểu vì sao bị quy chụp và nghĩ xấu như vậy".

Vừa đoạt giải quán quân Tình Bolero 2017, Hà Thu đã được ngưỡng mộ ngút trời vì hành động tuyệt vời này Chiến thắng ngoạn mục trong đêm chung kết Tình Bolero 2017, Hà Thu trích 100 triệu đồng từ tiền thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung vừa trải qua cơn bão số 12.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-doat-giai-quan-quan-tinh-bolero-a-hau-ha-thu-ngo-ngang-khi-bi-dinh-vao-chuyen-khong-hay-voi-chi-pu-254906.html