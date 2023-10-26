Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng

Đến năm 1979, Sơn tuyền theo gia đình rời Việt Nam đi nước ngoài định cư. Niềm đam mê ca hát của Sơn Tuyền cũng được chắp nối nơi xứ người, từ những buổi gặp gỡ bạn bè cuối tuần ở các quán cà phê. Cô bắt đầu nhận được các lời mời đi hát. Cô là ca sĩ chính của một club với mức lương 70 đô/ tuần, khoản tiền khá lớn vào thời điểm bấy giờ.

Nhắc đến Sơn Tuyền, ngoài giọng hát ngọt ngào, khán giả còn nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ với vẻ ngoài trẻ trung, yêu đời. Sơn Tuyền sinh ra trong một gia đình có 15 anh chị em. Chị cả của Sơn Tuyền là ca sĩ nổi tiếng Thanh Tuyền. Từ nhỏ Sơn Tuyền đã đam mê ca hát và thường theo chị tới sân khấu, đứng sau cánh gà nghe chị hát để rồi cũng thầm ước, có một ngày mình được như thế.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Sơn Tuyền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hai vợ chồng nữ ca sĩ đã trải qua 48 năm bên nhau nhưng vẫn mặn nồng như những ngày đầu. Cả 2 cũng không có ý định sinh con.

Ngoài hát club, Sơn Tuyền nhận show hát bên ngoài với giá catse khá cao, 300 đô một show. Năm 1988, Sơn Tuyền quyết định chuyển tới California định cư và theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Sơn Tuyền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sơn Tuyền từng chia sẻ ông xã có tính cách điềm đạm, thương vợ và luôn ủng hộ bà trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, chồng rất yêu thích tiếng hát của sơn Tuyền. Mỗi khi ở nhà, ông đều mở nhạc của người bạn đời để thưởng thức. Với Sơn Tuyền, chồng còn là một người anh, một người bạn tri kỷ, một người đồng hành. Chính vì sự thấu hiểu ấy, cả hai luôn sát cánh bên nhau cho đến thời điểm hiện tại.

Sơn Tuyền từng chia sẻ ông xã có tính cách điềm đạm, thương vợ và luôn ủng hộ bà trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, chồng rất yêu thích tiếng hát của sơn Tuyền. Cả hai có nhiều sở thích chung như tập gym, đi bơi, nấu ăn, đặc biệt là các món chay

Trong một bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, Sơn Tuyền chia sẻ: "Đối với bản thân Sơn Tuyền thì cuộc tình này rất lạ, như mắc nợ nhau từ kiếp trước. Lạ vì cả hai không có một đám cưới diễn ra như những đôi tình nhân đến với nhau, không một lời tỏ tình anh yêu em hay hơn cả là một lời cầu hôn. Cả hai nhìn vào mắt của nhau và tìm thấy sự thương yêu, tin tưởng và cứ như thế sống chung một nhà hơn 40 năm qua, không cần một đám cưới cho đủ lễ".

Cả hai có nhiều sở thích chung như tập gym, đi bơi, nấu ăn, đặc biệt là các món chay. Với lối sống khoa học và lành mạnh, ở tuổi 63 nhưng Sơn Tuyền rất khỏe mạnh. Nữ ca sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần và không mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, tiểu đường…

Hiện tại, nữ danh ca không chạy show nhiều như trước mà dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình

Hiện tại, nữ danh ca không chạy show nhiều như trước mà dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Ngoài ca hát, Sơn Tuyền còn có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Trên trang cá nhân, nữ danh ca thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe thân hình săn chắc, thon gọn khi tập luyện ở phòng gym.

Ngoài ca hát, Sơn Tuyền còn có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Trên trang cá nhân, nữ danh ca thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe thân hình săn chắc

Chia sẻ với VietNamNet, Sơn Tuyền cho biết bản thân dành 3 - 4 tiếng/ngày ở phòng tập gym gồm: đi bộ 1 tiếng, tập các bài thể hình 30 - 45 phút, bơi 45 phút - 1 tiếng, thời gian còn lại xông hơi và thư giãn. Sơn Tuyền và chồng cũng hợp nhau sở thích tập gym. Họ cùng chọn, nấu những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, đưa đón nhau đi tập, đi bơi. Nhìn hình ảnh mà Sơn Tuyền chia sẻ trên trang cá nhân, ít ai nghĩ bà đã bước sang tuổi 63.

"Tôi tập gym cho khỏe chứ không để nhìn trẻ hơn. May mắn, việc tập luyện mang đến cho tôi cả hai. Mấy lần đi diễn, tôi được khán giả nhỏ tuổi hơn gọi mình bằng 'em'" - ca sĩ vui kể.

Sơn Tuyền cho biết bản thân dành 3 - 4 tiếng/ngày ở phòng tập gym gồm: đi bộ 1 tiếng, tập các bài thể hình 30 - 45 phút, bơi 45 phút - 1 tiếng, thời gian còn lại xông hơi và thư giãn

Đến tuổi trung niên, bà nhận thức đầy đủ thay đổi lối sống để tuổi già ít đau bệnh, có thể kéo dài đam mê ca hát. Ca sĩ cũng tin rằng việc tập luyện giúp duy trì phong độ giọng hát. Bà cho hay: "Tuổi 63, tôi hát khỏe hơn cả hồi trẻ mà không cần luyện thanh mỗi ngày. Cuộc đời vô thường nhưng còn sống ngày nào, tôi phải giữ gìn sức khỏe và thể trạng như bây giờ".

Đến tuổi trung niên, bà nhận thức đầy đủ thay đổi lối sống để tuổi già ít đau bệnh, có thể kéo dài đam mê ca hát. Ca sĩ cũng tin rằng việc tập luyện giúp duy trì phong độ giọng hát

Ngoài thói quen tập gym, Sơn Tuyền còn chủ trương sống đơn giản và khoa học. Bà dậy lúc 8h, uống một ly nước ấm rồi tập thể dục khoảng 30 phút. Chia sẻ bí quyết giữ dáng, Sơn Tuyền cho biết bà ăn ít nhưng không bao giờ bỏ bữa, uống đủ 2 lít nước đun sôi để nguội mỗi ngày. Buổi tối, bà nghe nhạc thư giãn, sau đó thiền một chút rồi đi ngủ lúc 23 - 0h. Bà nói: "Tuổi này, tôi khác xưa nhiều. Thú vui hiện tại là tập gym, đi hát và mang niềm vui đến mọi người".