Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng

Hậu trường 26/10/2023 05:27

Hiện tại, nữ danh ca không chạy show nhiều như trước mà dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Ngoài ca hát, Sơn Tuyền còn có niềm đam mê đặc biệt với thể thao.

Nhắc đến Sơn Tuyền, ngoài giọng hát ngọt ngào, khán giả còn nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ với vẻ ngoài trẻ trung, yêu đời. Sơn Tuyền sinh ra trong một gia đình có 15 anh chị em. Chị cả của Sơn Tuyền là ca sĩ nổi tiếng Thanh Tuyền. Từ nhỏ Sơn Tuyền đã đam mê ca hát và thường theo chị tới sân khấu, đứng sau cánh gà nghe chị hát để rồi cũng thầm ước, có một ngày mình được như thế.

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 1
Nhắc đến Sơn Tuyền, ngoài giọng hát ngọt ngào, khán giả còn nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ với vẻ ngoài trẻ trung, yêu đời

Đến năm 1979, Sơn tuyền theo gia đình rời Việt Nam đi nước ngoài định cư. Niềm đam mê ca hát của Sơn Tuyền cũng được chắp nối nơi xứ người, từ những buổi gặp gỡ bạn bè cuối tuần ở các quán cà phê. Cô bắt đầu nhận được các lời mời đi hát. Cô là ca sĩ chính của một club với mức lương 70 đô/ tuần, khoản tiền khá lớn vào thời điểm bấy giờ.

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 2
Đến năm 1979, Sơn tuyền theo gia đình rời Việt Nam đi nước ngoài định cư. Niềm đam mê ca hát của Sơn Tuyền cũng được chắp nối nơi xứ người

Ngoài hát club, Sơn Tuyền nhận show hát bên ngoài với giá catse khá cao, 300 đô một show. Năm 1988, Sơn Tuyền quyết định chuyển tới California định cư và theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. 

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 3
 Cô là ca sĩ chính của một club với mức lương 70 đô/ tuần, khoản tiền khá lớn vào thời điểm bấy giờ
Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 4
Ngoài hát club, Sơn Tuyền nhận show hát bên ngoài với giá catse khá cao, 300 đô một show

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Sơn Tuyền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hai vợ chồng nữ ca sĩ đã trải qua 48 năm bên nhau nhưng vẫn mặn nồng như những ngày đầu. Cả 2 cũng không có ý định sinh con.

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 5
Bên cạnh sự nghiệp thành công, Sơn Tuyền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sơn Tuyền từng chia sẻ ông xã có tính cách điềm đạm, thương vợ và luôn ủng hộ bà trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, chồng rất yêu thích tiếng hát của sơn Tuyền. Mỗi khi ở nhà, ông đều mở nhạc của người bạn đời để thưởng thức. Với Sơn Tuyền, chồng còn là một người anh, một người bạn tri kỷ, một người đồng hành. Chính vì sự thấu hiểu ấy, cả hai luôn sát cánh bên nhau cho đến thời điểm hiện tại.

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 6
Sơn Tuyền từng chia sẻ ông xã có tính cách điềm đạm, thương vợ và luôn ủng hộ bà trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, chồng rất yêu thích tiếng hát của sơn Tuyền. Cả hai có nhiều sở thích chung như tập gym, đi bơi, nấu ăn, đặc biệt là các món chay

Trong một bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, Sơn Tuyền chia sẻ: "Đối với bản thân Sơn Tuyền thì cuộc tình này rất lạ, như mắc nợ nhau từ kiếp trước. Lạ vì cả hai không có một đám cưới diễn ra như những đôi tình nhân đến với nhau, không một lời tỏ tình anh yêu em hay hơn cả là một lời cầu hôn. Cả hai nhìn vào mắt của nhau và tìm thấy sự thương yêu, tin tưởng và cứ như thế sống chung một nhà hơn 40 năm qua, không cần một đám cưới cho đủ lễ".

Cả hai có nhiều sở thích chung như tập gym, đi bơi, nấu ăn, đặc biệt là các món chay. Với lối sống khoa học và lành mạnh, ở tuổi 63 nhưng Sơn Tuyền rất khỏe mạnh. Nữ ca sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần và không mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, tiểu đường…

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 7
Hiện tại, nữ danh ca không chạy show nhiều như trước mà dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình

Hiện tại, nữ danh ca không chạy show nhiều như trước mà dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Ngoài ca hát, Sơn Tuyền còn có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Trên trang cá nhân, nữ danh ca thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe thân hình săn chắc, thon gọn khi tập luyện ở phòng gym.

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 8
Ngoài ca hát, Sơn Tuyền còn có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Trên trang cá nhân, nữ danh ca thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe thân hình săn chắc

Chia sẻ với VietNamNet, Sơn Tuyền cho biết bản thân dành 3 - 4 tiếng/ngày ở phòng tập gym gồm: đi bộ 1 tiếng, tập các bài thể hình 30 - 45 phút, bơi 45 phút - 1 tiếng, thời gian còn lại xông hơi và thư giãn. Sơn Tuyền và chồng cũng hợp nhau sở thích tập gym. Họ cùng chọn, nấu những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, đưa đón nhau đi tập, đi bơi. Nhìn hình ảnh mà Sơn Tuyền chia sẻ trên trang cá nhân, ít ai nghĩ bà đã bước sang tuổi 63.

"Tôi tập gym cho khỏe chứ không để nhìn trẻ hơn. May mắn, việc tập luyện mang đến cho tôi cả hai. Mấy lần đi diễn, tôi được khán giả nhỏ tuổi hơn gọi mình bằng 'em'" - ca sĩ vui kể.

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 9
Sơn Tuyền cho biết bản thân dành 3 - 4 tiếng/ngày ở phòng tập gym gồm: đi bộ 1 tiếng, tập các bài thể hình 30 - 45 phút, bơi 45 phút - 1 tiếng, thời gian còn lại xông hơi và thư giãn

Đến tuổi trung niên, bà nhận thức đầy đủ thay đổi lối sống để tuổi già ít đau bệnh, có thể kéo dài đam mê ca hát. Ca sĩ cũng tin rằng việc tập luyện giúp duy trì phong độ giọng hát. Bà cho hay: "Tuổi 63, tôi hát khỏe hơn cả hồi trẻ mà không cần luyện thanh mỗi ngày. Cuộc đời vô thường nhưng còn sống ngày nào, tôi phải giữ gìn sức khỏe và thể trạng như bây giờ".

Danh ca Sơn Tuyền ở tuổi 63: Hôn nhân viên mãn gần nửa thế kỉ dù chưa đám cưới, vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng - Ảnh 10
Đến tuổi trung niên, bà nhận thức đầy đủ thay đổi lối sống để tuổi già ít đau bệnh, có thể kéo dài đam mê ca hát. Ca sĩ cũng tin rằng việc tập luyện giúp duy trì phong độ giọng hát

Ngoài thói quen tập gym, Sơn Tuyền còn chủ trương sống đơn giản và khoa học. Bà dậy lúc 8h, uống một ly nước ấm rồi tập thể dục khoảng 30 phút. Chia sẻ bí quyết giữ dáng, Sơn Tuyền cho biết bà ăn ít nhưng không bao giờ bỏ bữa, uống đủ 2 lít nước đun sôi để nguội mỗi ngày. Buổi tối, bà nghe nhạc thư giãn, sau đó thiền một chút rồi đi ngủ lúc 23 - 0h. Bà nói: "Tuổi này, tôi khác xưa nhiều. Thú vui hiện tại là tập gym, đi hát và mang niềm vui đến mọi người".

Danh ca Bảo Yến: Hát Bolero nhưng sở hữu năng lực đặc biệt hiếm ai có

Danh ca Bảo Yến: Hát Bolero nhưng sở hữu năng lực đặc biệt hiếm ai có

Bảo Yến nổi bật nhờ khà năng hát tiếng Việt tròn vành, rõ chữ, rõ đến từng phụ âm, khiến ai cũng nể phục. Tuy nhiên, cô cũng có một tài năng đặc biệt là hát tiếng Anh rất hay.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Sơn Tuyền danh ca Sơn Tuyền ông xã Sơn Tuyền

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'