Đăng ảnh mừng sinh nhật ba ruột, Lê Lộc tiết lộ điều ước khiến dân mạng bất ngờ

Trong ngày sinh nhật của ba ruột Duy Phương, nữ diễn viên Lê Lộc mong muốn mẹ sớm tìm được hạnh phúc mới.
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Mới đây, nữ diễn viên Lê Lộc đã khiến nhiều khán giả nức lòng khi có hành động ý nghĩa trong ngày sinh nhật của ba. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Lê Lộc hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đầy hạnh phúc của ba và em trai trong tiệc sinh nhật đến người hâm mộ.
Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là mong ước của cô trong ngày sinh nhật ba ruột. Theo đó, Lê Lộc bày tỏ ước muốn mẹ Lê Giang sẽ đi thêm bước nữa để cô có thêm cha dượng: “Mọi người biết không, con thấy cuộc đời này vô cùng ý nghĩa khi có ba mẹ, vui hơn khi có dì và hạnh phúc hơn nếu mai này con có thêm dượng. Happy birthday ba”.
Trước đó, câu chuyện của gia đình Lê Lộc từng gây ra nhiều lùm xùm khiến dư luận xôn xao. Hiện tại, nữ diễn viên muốn quên hết những chuyện không vui và mong bố mẹ có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời chúc sinh nhật đến nam diễn viên Duy Phương. Bên cạnh đó là những bình luận khen Lê Lộc sống tình cảm, biết nghĩ cho người thân trong gia đình: “Tình cảm lắm nè em! Chúc em luôn dồi dào tình cảm như vậy hén”, “Nói hay lắm con gái”, “Con chúc mừng sinh nhật chú Phương”, “Tuyệt vời em ạ”, “Chúc ba của Lộc luôn mạnh khỏe”, “Lời chúc của em ý nghĩa lắm”…