Nũng nịu tựa vào vai Trấn Thành, Lê Giang được khen nức nở vì nhan sắc trẻ đẹp, tóc sành điệu

Mái tóc ngắn cá tính được nhuộm sáng màu giúp diễn viên Lê Giang vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cô được mọi người khen ngợi hết lời với sự thay đổi này.

Mới đây, MC Trấn Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh bên diễn viên Lê Giang. Vốn là những người đồng nghiệp thân thiết, đây không phải là lần hiếm hoi cặp đôi nghệ sĩ xuất hiện cạnh nhau. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là hình tượng khác lạ của nghệ sĩ Lê Giang.

Lê Giang trẻ trung đọ sắc với Trấn Thành - Ảnh: FB

Trong ảnh, bà mẹ đơn thân đứng e ấp tựa vào vai Trấn Thành. Được biết, cả hai hội ngộ trong một dự án phim mới. Để phù hợp với vai diễn, nữ nghệ sĩ đã thay đổi kiểu tóc ngắn với tone màu sáng cá tính. Hiện bức ảnh này thu hút hơn 200 ngàn lượt like cùng vô số bình luận và chia sẻ.

Mọi người khen ngợi diện mạo xinh đẹp của cô - Ảnh: FB

Hầu hết mọi người bất ngờ trước hình ảnh mới lạ của Lê Giang và dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của cô.

Fan khen ngợi: "Chị Lê Giang ngày càng trẻ ra", "Mới nhìn chưa đọc em tưởng là chị Hiền Hồ", "Trời ơi nhìn Lê Giang trẻ quá nhìn không ra luôn hai bạn của tôi ơi, dễ thương quá", "Chị Lê Giang đẹp gái quá. Trấn Thành thì dễ thương", "Cô Lê Giang làm tóc mới nhìn đẹp quá"...

Nghệ sĩ Lê Giang bên 3 con - Ảnh: FB

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Sau đó cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương và chuyển sang diễn hài, kịch. Hiện tại, nữ nghệ sĩ đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con. Hai con đầu là Lê Lộc và Duy Phước đều theo nghiệp diễn, riêng cậu con trai út đang ở độ tuổi cắp sách đến trường.

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