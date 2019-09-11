Đăng ảnh mặt sưng húp hậu ‘đập đi xây lại’, Lưu Đê Ly khiến ai nấy đều ngỡ ngàng với nhan sắc hiện tại

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng mới đây, diễn viên Lưu Đê Ly lại khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc lên trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp viết: “Sau hơn 2 tháng ‘quy ẩn’ trông mong một diện mạo mới của mình hoàn hảo hơn xưa. Việc đầu tiên Ly làm là viết những dòng này để gửi đến các bạn, đã và đang có nhu cầu hay đắn đo suy nghĩ về việc PTTM thay đổi mình hoàn hảo hơn”.

Bài đăng gây chú ý của Lưu Đê Ly - Ảnh: FB

Theo đó, người đẹp đã tiến hành phẫu thuật hạ gò má, nâng mũi, trượt cằm, gọt hàm, căng chỉ, cấy mỡ tự thân. Màn “đập đi xây lại” này của Lưu Đê Ly khiến nhiều người phải nể phục sự dũng cảm của cô.