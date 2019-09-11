Đăng ảnh mặt sưng húp hậu ‘đập đi xây lại’, Lưu Đê Ly khiến ai nấy đều ngỡ ngàng với nhan sắc hiện tại

Hậu trường 11/09/2019 16:25

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lưu Đê Ly bất ngờ chia sẻ hành trình suốt 2 tháng phẫu thuật thẩm mỹ của bản thân với người hâm mộ.

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng mới đây, diễn viên Lưu Đê Ly lại khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc lên trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp viết: “Sau hơn 2 tháng ‘quy ẩn’ trông mong một diện mạo mới của mình hoàn hảo hơn xưa. Việc đầu tiên Ly làm là viết những dòng này để gửi đến các bạn, đã và đang có nhu cầu hay đắn đo suy nghĩ về việc PTTM thay đổi mình hoàn hảo hơn”.

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Bài đăng gây chú ý của Lưu Đê Ly - Ảnh: FB

Theo đó, người đẹp đã tiến hành phẫu thuật hạ gò má, nâng mũi, trượt cằm, gọt hàm, căng chỉ, cấy mỡ tự thân. Màn “đập đi xây lại” này của Lưu Đê Ly khiến nhiều người phải nể phục sự dũng cảm của cô.

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Hình ảnh trước khi phẫu thuật - Ảnh: FB
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Người đẹp quyết định 'đập đi xây lại' gần như toàn bộ gương mặt - Ảnh: FB

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Loạt ảnh ai nhìn cũng hốt hoảng của Lưu Đê Ly - Ảnh: FB

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, Lưu Đê Ly công khai toàn bộ hình ảnh gương mặt sưng vù hậu “dao kéo” và hành trình thay đổi nhan sắc của cô. Ở thời điểm hiện tại, gương mặt nữ diễn viên được nhận xét trẻ trung hơn, dáng mũi cũng thanh thoát hơn.

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Nhan sắc sau 2 tháng phẫu thuật thẩm mỹ của nữ diễn viên - Ảnh: FB
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Người đẹp khác lạ với phần má bầu bĩnh hơn - Ảnh: FB

Cuối bài đăng, Lưu Đê Ly nhắn gửi đến chị em: Phụ nữ ngoài công việc và gia đình cần quan tâm đến sắc đẹp nữa. Sẽ không quá đáng nếu ai đó nói nhan sắc đóng 80% trong sự thành công của phụ nữ. Nhan sắc cũng là bí quyết giữ lửa gia đình. Nhan sắc sẽ đem đến sự tự tin, những cơ hội, sự thành công mà phụ nữ chúng ta chẳng thể ngờ tới”.

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Lưu Đê Ly khuyên chị em nên quan tâm đến sắc đẹp - Ảnh: FB

Có thể thấy, Lưu Đê Ly đang rất hài lòng với nhan sắc hiện tại. Cô cũng là một trong những sao Việt hiếm hoi dám công khai thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ.

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Từ khóa:   Lưu Đê Ly sao Việt sao phẫu thuật thẩm mỹ

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