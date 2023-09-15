Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Hậu trường 15/09/2023 07:14

Thông tin về vụ cháy chung cư mini vẫn đang khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót vì mất mát quá lớn. Nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời cầu nguyện đến gia đình các nạn nhân.

Mới đây, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương (tính đến 19h tối 13/9) xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Đây là ngôi nhà cao 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. 

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ở tầng 1 - Ảnh: Tiền Phong

Thông tin trên khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót vì mất mát quá lớn. Nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời cầu nguyện đến gia đình các nạn nhân. Trong số đó, các ca sĩ như Orange, Phương Mỹ Chi,... quyết định dời ngày ra mắt sản phẩm mới của mình để hướng về những người xấu số.

Cụ thể, theo dự kiến ban đầu, đúng 19h tối 14/9, Phương Mỹ Chi và ekip sẽ cho ra mắt album Vũ trụ cò bay. Nhưng để bày tỏ sự đồng cảm và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung mini ở Hà Nội, Phương Mỹ Chi quyết định dời ngày ra mắt album mới của mình sang 16h ngày 18/9/2023.

Chia sẻ trên Fanpage của mình về quyết định này, nữ ca sĩ bộc bạch: "Thương gửi quý khán giả, Phương Mỹ Chi xin gửi thông báo về việc dời ngày phát hành Album Vũ trụ Cò bay. Trước thông tin đau buồn về vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, Chi vô cùng đau buồn và đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của đất nước, của Hà Nội và các gia đình đã mất đi người thân trong thảm họa này. Thật sự là một mất mát quá to lớn, không gì bù đắp được.

Vì vậy, Phương Mỹ Chi và ekip xin phép được dời ngày phát hành Album Vũ trụ cò bay sang 19g ngày 18-9-2023. Tin rằng các khán giả yêu quý của Phương Mỹ Chi và FC Chị Bảy sẽ thấu hiểu và ủng hộ Chi với quyết định này. Lời cuối cùng, Phương Mỹ Chi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Cầu bình an và mong mọi người sớm vượt qua nỗi đau này".

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 2
Theo dự kiến ban đầu, đúng 19h tối 14/9, Phương Mỹ Chi và ekip sẽ cho ra mắt album Vũ trụ cò bay. Nhưng để bày tỏ sự đồng cảm và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung mini ở Hà Nội, Phương Mỹ Chi quyết định dời ngày ra mắt album mới của mình sang 16h ngày 18/9/2023

Không chỉ có Phương Mỹ Chi, trên trang cá nhân, ca sĩ Orange cũng bày tỏ: "Để chia sẻ với các nạn nhân vụ cháy chung cư mini, MV 'Có Đau Thì Đau Một Mình' sẽ lùi thời gian ra mắt vào thứ 2, 18/9". MV ban đầu được dự kiến ra mắt vào tối mai (15/9) là một sản phẩm trải lòng của Orange về những tổn thương trong tình cảm, u uất về tình yêu. Hành động của Orange nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của người hâm mộ, đánh giá là động thái văn minh trong lúc cả nước đang đau buồn.

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 3
Không chỉ có Phương Mỹ Chi, trên trang cá nhân, ca sĩ Orange cũng bày tỏ: "Để chia sẻ với các nạn nhân vụ cháy chung cư mini, MV 'Có Đau Thì Đau Một Mình' sẽ lùi thời gian ra mắt vào thứ 2, 18/9"

Nhóm Chillies cũng đã thông báo sự kiện có sự tham gia của nhóm này vào ngày 17/9 đã huỷ bỏ để bày tỏ lòng tiếc thương những nạn nhân của vụ hoả hoạn. Khán giả và BTC hoàn toàn có thể thông cảm cho động thái này của Chillies. 

Cụ thể, Chillies đã thông báo như sau: "Sự kiện Xin Chào Busan ngày 17/9 có tụi mình tham gia sẽ bị huỷ bỏ. Xin hẹn các bạn vào một dịp khác. Xin chân thành chia buồn cùng với những gia đình trong vụ hoả hoạn ở Khương Hạ - Hà Nội".

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 4
Nhóm Chillies cũng đã thông báo sự kiện có sự tham gia của nhóm này vào ngày 17/9 đã huỷ bỏ để bày tỏ lòng tiếc thương những nạn nhân của vụ hoả hoạn
Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 5
 
Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 6
NS Hữu Tiến và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đồng loạt thông báo

Ngoài việc chia buồn, chiều ngày 14/9, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - nơi một số nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội) đang điều trị - để đóng góp 20 triệu đồng hỗ trợ chi phí ăn uống cho gia đình những người bị nạn. Thùy Tiên cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy, hy vọng mọi người sớm vượt qua nỗi mất mát, mau chóng hồi phục sức khỏe.

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 7
Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 8
Ngoài việc chia buồn, chiều ngày 14/9, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - nơi một số nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội) đang điều trị - để đóng góp 20 triệu đồng hỗ trợ chi phí ăn uống cho gia đình những người bị nạn

Về phía ca sĩ Trung Quân cũng ủng hộ 100 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nam ca sĩ cho biết đây là chút đóng góp từ số tiền bán vé của đêm nhạc, có thể giúp đỡ phần nhỏ những mất mát của gia đình các nạn nhân. 

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 9
Về phía ca sĩ Trung Quân cũng ủng hộ 100 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội

Là người có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy, ca sĩ Du Thiên cũng góp 20 triệu đồng để phần nào chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân. "Cầu mong linh hồn của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở Hà Nội sớm được siêu thoát. Mong các nạn nhân đang bị thương và thân nhân cố gắng mạnh mẽ vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này" - ca sĩ bày tỏ.

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 10
Là người có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy, ca sĩ Du Thiên cũng góp 20 triệu đồng để phần nào chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân
Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

MC Thảo Vân, MC Thành Trung, ca sĩ Tùng Dương, diễn viên Chiều Xuân,... đều bày tỏ sự đau xót trước vụ cháy ở Hà Nội đã cướp đi gần 60 sinh mạng trong tích tắc.

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