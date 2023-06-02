Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao'

Gia đình nào cũng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Trong đó một số sao Việt mạnh tay chi khoản tiền lớn chỉ để tìm bảo mẫu trông nom con như: Thanh Thúy - Đức Thịnh , Trang Trần, Thanh Thảo, Đoàn Di Băng , Bảo Thy .

Vụ việc bảo mẫu được chi 60 triệu đồng một tháng bạo hành em bé 1 tháng đang gây xôn xao majgn xã hội. Đồng thời khiến nhiều phụ huynh tỏ ra quan ngại, trong đó không thể bỏ sót các ông bố bà mẹ của Vbiz.

Ngoài ra, vợ chồng Thanh Thúy còn cho biết không có yêu cầu gì quá cao cho bảo mẫu, tuy nhiên cô muốn tìm được người trung thực, hiền lành và có thể chăm sóc các con cô một cách chu đáo nhất. Đồng thời, nữ diễn viên cũng mong muốn tìm được một bảo mẫu tâm lý, yêu trẻ con, có thể trò chuyện với các con của cô thay cô mỗi khi vắng nhà.

Nổi tiếng và công việc bộn bề, nên cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz Thanh Thúy - Đức Thịnh đôi khi cần tìm đến một bảo mẫu để chăm sóc cho các con. Cả hai từng chia ser cũng từng có 3 người giúp việc được phân công nhiệm vụ cụ thể. Người sẽ phụ trách chăm sóc các bé ban ngày, đưa đón đi học, lo chuyện ăn uống. Người giúp Thanh Thúy nấu nướng, dọn dẹp. Người còn lại hỗ trợ cô chăm bé vào ban đêm. Số tiền cho cho 3 bảo mẫu mỗi tháng vì thế có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Thanh Thúy - Đức Thịnh mong có một bảo mẫu hiền lành, tâm lý để lắng nghe các con cô muốn gì

Bảo Thy

Ca sĩ Bảo Thy không tiết lộ lương bảo mẫu của con trai nhưng từng đưa ra khá nhiều yêu cầu gắt gao khi tuyển.

Bảo Thy không tiết lộ lương trả cho bảo mẫu trông quý tử

Nữ ca sĩ viết: "Điều kiện ứng tuyển: Yêu thương bé và đã có bề dày kinh nghiệm (không nhận các trường hợp chỉ chăm con, cháu trong gia đình vì Thy cần người chuyên nghiệp 100%). Nếu đã từng học và làm việc qua các lớp điều dưỡng, hộ lý khoa nhi càng tốt, chăm bé hiện đại, khoa học, đảm bảo sức khoẻ tốt, không say xe và máy bay vì gia đình Thy đi du lịch nhiều".

Cô cũng yêu cầu bảo mẫu phải sạch sẽ tuyệt đối, không vướng bận gia đình, biết nấu ăn cho bé. Tuy không tiết lộ lương bảo mẫu nhưng các yêu cầu trên, nhiều người dự đoán số tiền Bảo Thy chi cho người giúp mình chăm con không phải con số nhỏ.

Cô nàng có những tiêu chuẩn chọn bảo mẫu cực kỳ cao

Đoàn Di Băng

Sở hữu cơ ngơi trăm tỷ, nữ ca sĩ Đoàn Di Băng cho biết cô không ngần ngại phải chi số tiền ''khủng'' để thuê một bảo mẫu chăm sóc các con. Đoàn Di Băng từng tiết lộ trả bảo mẫu 120 triệu/tháng. Để có số tiền này, họ phải đáp ứng tiêu chí cao, không đơn thuần chỉ chăm sóc mà còn phải cùng học và chơi với trẻ.

Các bảo mẫu được Đoàn Di Băng đối đãi như người nhà. Họ được ăn chung cùng nhà chủ, thậm chí được chủ thuê người về chăm sóc tóc, móng, đi du lịch khắp nơi.

Đoàn Di Băng tiết lộ một tháng chi 120 triệu để trả tiền bảo mẫu trông con

Trang Trần

Trang Trần từng là người mẫu nổi tiếng đình đám một thời, được mọi người biết đến với sự thẳng tính và rõ ràng trong tất cả mọi việc. Cô rất yêu thương con gái của mình nên cách đây không lâu cựu người mẫu đăng tải một dòng trạng thái tìm người chăm nom con gái với những yêu cầu dài như sớ Táo quân.

Những yêu cầu gồm có: Không được sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian nhóc tỳ học tập và sau 21 giờ để ngủ cùng bé. Biết nấu ăn, dạy học, ngồi được máy bay và ô tô, chăm diện đồ đẹp, ăn tiệc nhà hàng… Một trong những điều kiện đáng chú ý nhất chính là bảo mẫu không thuộc trong những thành phần trốn nợ, hay thường xuyên ứng lương hoặc vay tiền. Cô không muốn điều này vì sẽ có người cầm tiền lớn và bỏ việc.

Trang Trần tiết lộ tiêu chí chọn bảo mẫu cho con dài như ''sớ Táo quân''

Thanh Thảo

Thanh Thảo là một ca sĩ nổi tiếng, vì thế nên việc tất bật với những show diễn là lý do khiến cô muốn tìm bảo mẫu để chăm sóc con cái. Cô cho biết chi phí thuê bảo mẫu khá cao ở nước ngoài. Tuy nhiên, các bảo mẫu đáp ứng được nhiều tiêu chí gắt gao cô đưa ra. Cô yêu cầu bảo mẫu phải sạch sẽ, thật thà, biết ba ngôn ngữ Anh, Việt. Cô cho rằng, số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với năng lực của các bảo mẫu. Thanh Thảo chia sẻ cô từng thay 10 bảo mẫu trong vài tháng để tìm người ưng ý.

Thanh Thảo cần bảo mẫu biết được song ngữ Việt - Anh để chăm sóc các con

Ca sĩ Thanh Thảo từng phải bỏ ra cũng rơi vào khoảng 30-40 triệu đồng/tháng để thuê bảo mẫu. Tuy nhiên, cô thường tự tay chăm con, bảo mẫu chỉ cần dọn dẹp nhà cửa thường xuyên