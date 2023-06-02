Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao'

Hậu trường 02/06/2023 12:01

Không ít sao Việt sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn thuê bảo mẫu chăm sóc con cái để tiện đi làm, đều đáng quan tâm hơn là những tiêu chí mà các ngôi sao này đặt ra khiến người hâm mộ ''chóng mặt''.

Vụ việc bảo mẫu được chi 60 triệu đồng một tháng bạo hành em bé 1 tháng đang gây xôn xao majgn xã hội. Đồng thời khiến nhiều phụ huynh tỏ ra quan ngại, trong đó không thể bỏ sót các ông bố bà mẹ của Vbiz.

Gia đình nào cũng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Trong đó một số sao Việt mạnh tay chi khoản tiền lớn chỉ để tìm bảo mẫu trông nom con như: Thanh Thúy - Đức Thịnh, Trang Trần, Thanh Thảo, Đoàn Di Băng, Bảo Thy.  

Thanh Thúy - Đức Thịnh 

Nổi tiếng và công việc bộn bề, nên cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz Thanh Thúy - Đức Thịnh đôi khi cần tìm đến một bảo mẫu để chăm sóc cho các con. Cả hai từng chia ser cũng từng có 3 người giúp việc được phân công nhiệm vụ cụ thể. Người sẽ phụ trách chăm sóc các bé ban ngày, đưa đón đi học, lo chuyện ăn uống. Người giúp Thanh Thúy nấu nướng, dọn dẹp. Người còn lại hỗ trợ cô chăm bé vào ban đêm. Số tiền cho cho 3 bảo mẫu mỗi tháng vì thế có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 1
Thanh Thúy chia sẻ sẵn sàng bỏ ra số tiền kha khá nếu bảo mẫu đáp ứng tiêu chí 

Ngoài ra, vợ chồng Thanh Thúy còn cho biết không có yêu cầu gì quá cao cho bảo mẫu, tuy nhiên cô muốn tìm được người trung thực, hiền lành và có thể chăm sóc các con cô một cách chu đáo nhất. Đồng thời, nữ diễn viên cũng mong muốn tìm được một bảo mẫu tâm lý, yêu trẻ con, có thể trò chuyện với các con của cô thay cô mỗi khi vắng nhà. 

Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 2
Thanh Thúy - Đức Thịnh mong có một bảo mẫu hiền lành, tâm lý để lắng nghe các con cô muốn gì 

Bảo Thy 

Ca sĩ Bảo Thy không tiết lộ lương bảo mẫu của con trai nhưng từng đưa ra khá nhiều yêu cầu gắt gao khi tuyển.

Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 3
Bảo Thy không tiết lộ lương trả cho bảo mẫu trông quý tử 

Nữ ca sĩ viết: "Điều kiện ứng tuyển: Yêu thương bé và đã có bề dày kinh nghiệm (không nhận các trường hợp chỉ chăm con, cháu trong gia đình vì Thy cần người chuyên nghiệp 100%). Nếu đã từng học và làm việc qua các lớp điều dưỡng, hộ lý khoa nhi càng tốt, chăm bé hiện đại, khoa học, đảm bảo sức khoẻ tốt, không say xe và máy bay vì gia đình Thy đi du lịch nhiều".

Cô cũng yêu cầu bảo mẫu phải sạch sẽ tuyệt đối, không vướng bận gia đình, biết nấu ăn cho bé. Tuy không tiết lộ lương bảo mẫu nhưng các yêu cầu trên, nhiều người dự đoán số tiền Bảo Thy chi cho người giúp mình chăm con không phải con số nhỏ. 

Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 4
Cô nàng có những tiêu chuẩn chọn bảo mẫu cực kỳ cao 

Đoàn Di Băng 

Sở hữu cơ ngơi trăm tỷ, nữ ca sĩ Đoàn Di Băng cho biết cô không ngần ngại phải chi số tiền ''khủng'' để thuê một bảo mẫu chăm sóc các con. Đoàn Di Băng từng tiết lộ trả bảo mẫu 120 triệu/tháng. Để có số tiền này, họ phải đáp ứng tiêu chí cao, không đơn thuần chỉ chăm sóc mà còn phải cùng học và chơi với trẻ.

Các bảo mẫu được Đoàn Di Băng đối đãi như người nhà. Họ được ăn chung cùng nhà chủ, thậm chí được chủ thuê người về chăm sóc tóc, móng, đi du lịch khắp nơi.

Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 5
Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 6
Đoàn Di Băng tiết lộ một tháng chi 120 triệu để trả tiền bảo mẫu trông con 

Trang Trần

Trang Trần từng là người mẫu nổi tiếng đình đám một thời, được mọi người biết đến với sự thẳng tính và rõ ràng trong tất cả mọi việc. Cô rất yêu thương con gái của mình nên cách đây không lâu cựu người mẫu đăng tải một dòng trạng thái tìm người chăm nom con gái với những yêu cầu dài như sớ Táo quân. 

Những yêu cầu gồm có: Không được sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian nhóc tỳ học tập và sau 21 giờ để ngủ cùng bé. Biết nấu ăn, dạy học, ngồi được máy bay và ô tô, chăm diện đồ đẹp, ăn tiệc nhà hàng… Một trong những điều kiện đáng chú ý nhất chính là bảo mẫu không thuộc trong những thành phần trốn nợ, hay thường xuyên ứng lương hoặc vay tiền. Cô không muốn điều này vì sẽ có người cầm tiền lớn và bỏ việc. 

Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 7
Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 8
Trang Trần tiết lộ tiêu chí chọn bảo mẫu cho con dài như ''sớ Táo quân'' 

Thanh Thảo 

Thanh Thảo là một ca sĩ nổi tiếng, vì thế nên việc tất bật với những show diễn là lý do khiến cô muốn tìm bảo mẫu để chăm sóc con cái. Cô cho biết chi phí thuê bảo mẫu khá cao ở nước ngoài. Tuy nhiên, các bảo mẫu đáp ứng được nhiều tiêu chí gắt gao cô đưa ra. Cô yêu cầu bảo mẫu phải sạch sẽ, thật thà, biết ba ngôn ngữ Anh, Việt. Cô cho rằng, số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với năng lực của các bảo mẫu. Thanh Thảo chia sẻ cô từng thay 10 bảo mẫu trong vài tháng để tìm người ưng ý. 

Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 9
Dàn sao Việt chi tiền 'khủng' thuê bảo mẫu cho con kèm theo tiêu chí vô cùng 'gắt gao' - Ảnh 10
Thanh Thảo cần bảo mẫu biết được song ngữ Việt - Anh để chăm sóc các con 

Ca sĩ Thanh Thảo từng phải bỏ ra cũng rơi vào khoảng 30-40 triệu đồng/tháng để thuê bảo mẫu. Tuy nhiên, cô thường tự tay chăm con, bảo mẫu chỉ cần dọn dẹp nhà cửa thường xuyên

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa'

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa'

Mới đây, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'trầm trồ'.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh Bảo Thy Đoàn Di Băng Thanh Thảo Trang Trần bảo mẫu trông con

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 32 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 47 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 37 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 47 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi