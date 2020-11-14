Dàn diễn viên 'Cổng mặt trời' sau 11 năm: Người hạnh phúc ấm êm, người ly hôn nuôi con một mình

Hậu trường 14/11/2020 16:45

Nhiều năm sau khi phim "Cổng mặt trời" lên sóng, dàn nữ chính trong phim như: Ngọc Lan, Kha Ly, Tú Vi, Nguyệt Ánh... đều có những bước tiến mới trong sự nghiệp và cuộc sống.

Phim "Cổng mặt trời" phát sóng vào năm 2009 và từng nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của các bạn trẻ lên thành phố học tập. Thời điểm lên sóng, bộ phim đã đưa tên tuổi của hàng loạt nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với công chúng. Giờ đây, khi đã 11 năm trôi qua, dàn diễn viên trẻ ngày ấy giờ đã có bước tiến mới trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân.

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Dàn nữ chính phim 'Cổng mặt trời' cách đây 11 năm - Ảnh: Internet

Nguyệt Ánh (vai Cúc)

Sau bộ phim, sự nghiệp của Nguyệt Ánh cũng đi lên như "diều gặp gió". Cô được nhiều đạo diễn săn đoán và ghi dấu ấn ở hàng loạt bộ phim đình đám, được đông đảo khán giả mến mộ. Năm 2017, nữ diễn viên làm đám cưới với ông xã người Ấn Độ. Sau khi kết hôn và sinh con, Nguyệt Ánh sống kín tiếng và ít tham gia hoạt động nghệ thuật hơn.

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Nguyệt Ánh xinh đẹp rạng ngời ở tuổi ngoài 30 - Ảnh: FB

Tú Vi (vai Trà)

Có thể nói, vai diễn này đã góp phần rất lớn giúp Tú Vi khẳng định mình khi từ một người mẫu lấn sân sang nghiệp diễn. Hiện cô gần như vắng bóng trong showbiz, mà tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Tú Vi có tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên ông xã Văn Anh. Ở tuổi 34 và trải qua 1 lần làm mẹ, cô được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

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Tú Vi sống hạnh phúc bên chồng và con gái - Ảnh: FB

Ngọc Lan (vai Hồng)

Trong dàn nữ chính "Cổng mặt trời" ngày ấy, Ngọc Lan được đánh giá cao về thực lực. Hiện tại, cô là một trong những cái tên "nổi đình nổi đám" vừa có tài lại có sắc của màn ảnh Việt. Không chỉ trong lĩnh vực diễn xuất, chân dài này còn lấn sân sang làm MC truyền hình.

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Ngọc Lan gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh: FB

Xinh đẹp và thành công, nhưng đường tình duyên của cô lại không mấy êm đẹp. Năm 2019, Ngọc Lan và Thanh Bình công khai chuyện ly hôn. Hiện cô đang tập trung cho công việc và chăm sóc con trai nhỏ.

Kha Ly (vai Liên)

Ngoài là diễn viên, Kha Ly được khán giả yêu mến ở vai trò ca sĩ. Ở tuổi 35, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Thanh Duy. Kha Ly được khen ngợi hết lời khi ngày càng xinh đẹp và trẻ trung.

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Kha Ly xây dựng hạnh phúc viên mãn bên Thanh Duy - Ảnh: FB

Lê Bê La (vai Tùng)

"Cổng mặt trời" là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên. Sau bộ phim, cô tham gia nhiều vai diễn khác và được rất nhiều khán giả yêu mến. Năm 2019, Lê Bê La trở lại với bộ phim "Tiếng sét trong mưa" và đã hoàn thành vai "Hiểm" một cách xuất sắc.

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Sau khi kết hôn, Lê Bê La ít tham gia diễn xuất - Ảnh: FB

Về cuộc sống đời tư, Lê Bê La kết hôn với đạo diễn Hải Thanh vào năm 2012. Tuy nhiên thời gian gần đây, cô và ông xã vướng nghi án "cơm không lành, canh không ngọt".

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Từ khóa:   Ngọc Lan Tú Vi Nguyệt Ánh

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