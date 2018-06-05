Đàm Vĩnh Hưng 'nổi đóa' khi bị lợi dụng tên tuổi: 'Biến nhanh và ngay và luôn và lập tức'

“Ông hoàng nhạc Việt” bức xúc lên tiếng khi bị một số kẻ lợi dụng tên tuổi và trang Facebook cá nhân của mình để trục lợi.

Việc người nổi tiếng bị lợi dụng tên tuổi để trục lợi không còn là chuyện hiếm. Nhiều nghệ sĩ Việt đã từng lên án về việc này.

Cũng rơi vào trường hợp trên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải dòng trạng thái đanh thép cảnh cáo những người lợi dụng mối quan hệ và kết bạn Facebook với anh để buôn bán vì lợi ích cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng không ít lần bị lợi dụng hình ảnh - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc: “Đừng ngạc nhiên và cũng đừng hỏi tại sao nha bạn!

Khi mở Facebook lên và thấy chúng ta không còn là bạn…

Tôi còn một danh sách cực dài đang chờ để xin kết bạn và sẵn sàng tương tác, và luôn mang theo bên mình một thúng comment, một xe tải tym để bắn như pháo bông!

Chứ không phải kiểu kết bạn biết bao lâu mà không gửi được 1 tin nhắn hỏi thăm chứ đừng nói là comment!

Toàn là giả vờ "quan hệ" với tôi rồi bắt đầu bán này bán nọ…

Sau đó là biến luôn!!

Nếu bạn thích thì tui chiều....

Muốn biến thì cho biến!

Biến nhanh và ngay và luôn và lập tức!”.

'Ông hoàng nhạc Việt' cảnh cáo với những người đang lợi dụng trang cá nhân của anh: 'Biến nhanh và ngay và luôn và lập tức' - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, người hâm mộ cũng bức xúc thay cho thần tượng. Nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với quan điểm và cách xử lý của “Ông hoàng nhạc Việt”.

Cư dân mạng đồng tình với Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã nhiều lần lên tiếng khi có kẻ mượn danh anh và rủ rê mọi người chơi tiền ảo - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc: "Ai ghét tôi 1, tôi nhất định sẽ ghét lại 100" "Khi giải trí bằng âm nhạc thì người nào cũng sẽ biết khôn và chọn những gì mình thích để nghe hoặc xem. Riêng bọn này lại đâm đầu vào cái mình không thích để nghe, để xem rồi bực rồi chửi! Có phải thứ ngu không?" - Mr.Đàm bày tỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-noi-doa-khi-bi-loi-dung-ten-tuoi-bien-nhanh-va-ngay-va-luon-va-lap-tuc-285451.html