Đàm Vĩnh Hưng lại vướng họa ‘mập mờ’ chuyện kêu gọi từ thiện, loạt chứng cứ được tung ra gây nhiều chú ý?

Bài đăng tố Đàm Vĩnh Hưng mập mờ chuyện từ thiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thời gian qua, các nghệ sĩ Việt đã có một phen khốn đốn khi vướng ồn ào không minh bạch tiền quyên góp từ thiện, trong số đó một cái tên đình đám cũng bị nhắc đến là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Mặc dù đã được minh oan nhưng có lẽ sau ồn ào, nam ca sĩ vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín. Mới đây, trong 1 nhóm kín trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ bài viết tố Đàm Vĩnh Hưng mập mờ chuyện từ thiện. Bài đăng này ngay khi chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, bài viết này tố việc Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong số tiền kêu gọi để xây 15 căn nhà cho người dân nghèo của miền Trung.

Bài viết trên mạng xã hội tố việc Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong số tiền kêu gọi để xây 15 căn nhà cho người dân nghèo của miền Trung - Ảnh: báo Thanh Niên Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng chỉ mới xây được 5 căn nhà tình thương cho người dân nghèo với tổng số tiền xây dựng mỗi căn là 62 triệu đồng. Trước đó, trong 1 bài đăng trên trang cá nhân Mr. Đàm tuyên bố, ngoài căn nhà 62 triệu đồng, anh sẽ chuyển mỗi hộ 24 triệu đồng nữa để mua thêm đồ đạc, ổn định cuộc sống.

Bài tố đưa ra bằng chứng nam ca sĩ không minh bạch tiền từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, đến hiện tại tiến trình hoàn thành nốt 10 căn nhà còn lại chưa được cập nhật và số tiền hỗ trợ thêm mỗi hộ dân cũng tương tự. Trong sao kê gần nhất là vào ngày 26/5/2021, Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ thống kê có 3 căn nhà tại huyện Phú Lộc – Thừa Thiên Huế và 2 căn nhà ở Hải Lăng – Quảng Trị. Nam ca sĩ thông báo sẽ cố gắng hoàn thành số căn nhà còn lại trong thời gian sớm nhất có thể. Nhưng hơn 1 năm trôi qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa cập nhật thêm thông tin về sự việc này. Hơn 1 năm trôi qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa cập nhật thêm thông tin về sự việc này - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới phần bình luận bài tố nam ca sĩ không minh bạch, phần lớn mọi người đều cho rằng Đàm Vĩnh Hưng nên lên tiếng giải thích rõ ràng để tránh mọi việc gây thêm nhiều ồn ào.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo sẽ vắng mặt một thời gian Trước việc Đàm Vĩnh Hưng thông báo anh sẽ vắng mặt một thời gian, người hâm mộ của nam ca sĩ tỏ ra khá tiếc nuối.

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