Đàm Thu Trang lần đầu khoe ảnh cận mặt ái nữ, dân mạng thi nhau để lại ‘cơn mưa’ lời khen

Hình ảnh mới nhất của bé Suchin – con gái Đàm Thu Trang và Cường Đô la nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, bé Suchin – con gái Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã trở thành nhóc tỳ được săn đón nhất nhì Vbiz.

Trên mạng xã hội, vợ chồng doanh nhân phố núi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của ái nữ đến khán giả nhưng tuyệt đối giấu kín diện mạo. Những bức ảnh thường được chụp từ phía sau lưng hoặc dùng icon để che kín gương mặt.

Những hình ảnh đời thường của con gái Đàm Thu Trang bên bố Cường Đô la - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý khi chính thức khoe cận góc nghiêng của công chúa nhỏ kèm dòng trạng thái: “Mùa đông đầu tiên của Chin nhõi”. Đây là lần đầu tiên bà xã Cường Đô la công khai mặt con trước công chúng.

Hình ảnh đáng yêu của Suchin khiến cư dân mạng không ngừng bấn loạn - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy dù chỉ là góc nghiêng nhưng gương mặt của bé Suchin đã phần nào lộ rõ. Theo đó, cô bé sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng chúm chím cực đáng yêu. Nhiều người còn nhận xét Suchin thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Dưới bài đăng, người hâm mộ liên tục nhắn nhủ vợ chồng Cường Đô la đăng tải nhiều hình ảnh cận mặt bé hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó là những bình luận khen ngợi vẻ ngoài của Suchin: “Eo ôi, em yêu quá cơ”, “Trộm vía em lớn nhanh quá, đáng yêu hết phần thiên hạ rồi”, “Con nhà ai mà xinh xắn thế này”, “Giống cả mẹ Trang và ba Cường”, “Em dễ thương quá đi mất”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-thu-trang-lan-dau-khoe-anh-can-mat-ai-nu-dan-mang-thi-nhau-de-lai-con-mua-loi-khen-393627.html