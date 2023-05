Thùy Tiên xuất sắc tại Miss Grand International 2021 - Ảnh: Internet

Không để cư dân mạng bàn tán thêm, đại diện phía Miss Campuchia đã chính thức lên tiếng. Trả lời với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, ekip của mỹ nhân Sothida Pokimtheng ngay lập tức phủ nhận: "This is completely false information. There is a fabrication from some fans, we will hold a press conference on this news. She never said bad things about Miss Grand Vietnam (Tạm dịch: Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Có một số người hâm mộ bịa đặt, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo về tin tức này. Cô ấy chưa bao giờ nói xấu về Miss Grand Vietnam)".

Trước đó, người đẹp Việt Nam còn liên tục bị người hâm mộ của Sothida Pokimtheng thả biểu tượng cảm xúc trái chiều, loạt bình luận gây hấn trong hành trình dự thi - Ảnh: Internet

Vị đại diện này cũng khẳng định Sothida Pokimtheng không bao giờ có phát ngôn tiêu cực về đại diện Việt Nam. Cả hai rất thân thiện và công bằng trong việc cạnh tranh. Ngoài ra, quản lý của mỹ nhân Campuchia cũng gửi lời xin lỗi vì một số cổ động viên nhỏ của Campuchia đã sử dụng một số từ không tốt về Miss Grand Vietnam.

Phía đại diện Campuchia cho hay cả hai rất thân thiết - Ảnh: Internet

Người này chia sẻ: "We are really sad about this and we will record a clip when Miss Grand Cambodia go live and send it to you back. Best Regards Sir. (Tạm dịch: Chúng tôi thực sự rất buồn về điều này và chúng tôi sẽ quay clip khi Miss Grand Campuchia phát trực tiếp và gửi lại cho các bạn)".