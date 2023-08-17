Cựu MC Đường lên đỉnh Olympia hiếm hoi khoe ảnh cả gia đình, nhan sắc mẹ ruột quá cố gây thương nhớ

Mới đây, nữ đạo diễn của chương trình Ai Là Triệu Phú đã khoe một bức ảnh quý giá của gia đình khiến khán giả xúc động.

Mới đây, Diệp Chi bất ngờ chia sẻ tấm ảnh quý giá của gia đình trên trang cá nhân, trong đó ngoài bố và hai chị em cô thì nhân vật được chú ý hơn hết là người mẹ quá cố của nữ MC. Trong bức ảnh, bà có nhan sắc như hoa khôi, vóc dáng cao và tóc dài đáng ngưỡng mộ. Mới đây, Diệp Chi bất ngờ chia sẻ tấm ảnh quý giá của gia đình trên trang cá nhân. Nhiều bạn bè và người quen đã nhanh chóng bày tỏ cảm xúc khi nhìn thấy nhan sắc thời trẻ của mẹ ruột Diệp Chi.



Nhiều bạn bè và người quen đã nhanh chóng bày tỏ cảm xúc khi nhìn thấy nhan sắc thời trẻ của mẹ ruột Diệp Chi. Nữ MC đã từng kể cho mọi người nghe về người mẹ tuyệt vời của cô trong một bài viết tâm sự lúc mẹ qua đời. Cô thổ lộ: "Lần cuối cùng nói thương nhau, hai mẹ con đều ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mẹ còn thơm lên má em bao nhiêu cái, như cái cách mẹ âu yếm em ba mươi mấy năm nay. Mẹ hứa sẽ không bỏ cuộc, mẹ bảo em Diệp cũng đừng nản chí. Em không một giây, một phút nào nản chí mẹ à. Cho tới tận hôm qua, em vẫn còn cả bầu trời hy vọng... Và mẹ đã vì em vì cả nhà mình mà gắng hết sức rồi. Em biết, mẹ sẽ vẫn ở cạnh bên em, cạnh gia đình mình đó thôi, nhưng không còn thấy dáng hình, không còn nghe giọng nói, không còn có những tin nhắn “em Diệp ăn chưa, em Diệp ngủ sớm đi” mỗi ngày..., em thấy quãng thời gian trước mắt sao khó khăn quá mẹ ơi. Nghĩ tới đã không thở nổi nữa rồi...".

Nữ MC đã từng kể cho mọi người nghe về người mẹ tuyệt vời của cô trong một bài viết tâm sự lúc mẹ qua đời. Diệp Chi cũng thường xuyên khoe ảnh cô và em gái Lê Chi thời thơ ấu. Khi mẹ đi xa, hai chị em đã yêu thương và là chỗ dựa tinh thần cho nhau nhiều hơn. Cho đến hiện tại, Diệp Chi - Lê Chi đều trở thành những người mẹ, nhìn lại những tấm hình thuở bé mà không khỏi cảm thấy xúc động. Diệp Chi cũng thường xuyên khoe ảnh cô và em gái Lê Chi thời thơ ấu. Cho đến hiện tại, Diệp Chi - Lê Chi đều trở thành những người mẹ, nhìn lại những tấm hình thuở bé mà không khỏi cảm thấy xúc động. MC Diệp Chi là cái tên không còn xa lạ ở VTV. Cô sinh năm 1986, gốc Nghệ An trong gia đình có hai chị em gái, nổi tiếng với các chương trình truyền hình như: Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7. Ngoài vai trò người dẫn chương trình, cô còn là đạo diễn nhà sản xuất. MC Diệp Chi là cái tên không còn xa lạ ở VTV. Ngoài vai trò người dẫn chương trình, cô còn là đạo diễn nhà sản xuất. Được biết năm 2010, Diệp Chi kết hôn với đồng nghiệp là MC Trung Kiên và có 1 con gái là Sumo. Tuy nhiên nhiều năm gần đây đã rộ lên thông tin cặp đôi đã đường ai nấy bước, bằng chứng rõ ràng nhất là Diệp Chi không còn nhắc đến Trung Kiên trên mạng xã hội mà chỉ khoe những khoảnh khắc của 2 mẹ con. Được biết năm 2010, Diệp Chi kết hôn với đồng nghiệp là MC Trung Kiên và có 1 con gái là Sumo. Hiện tại, Diệp Chi không còn nhắc đến Trung Kiên trên mạng xã hội mà chỉ khoe những khoảnh khắc của 2 mẹ con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuu-mc-uong-len-inh-olympia-hiem-hoi-khoe-anh-ca-gia-inh-nhan-sac-me-ruot-qua-co-gay-thuong-nho-610386.html