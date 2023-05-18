Con gái MC Diệp Chi 12 tuổi đã cao hơn mẹ khiến netizen đồng loạt xin bí quyết

Con gái MC Diệp Chi 12 tuổi đã cao hơn mẹ khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ'.

Diệp Chi được biết đến là một MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Nữ MC sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn nên cô khá lo lắng cho con gái An Nhiên (biệt danh Sumo) của mình. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, An Nhiên đã ra dáng thiếu nữ, thậm chí con cao hơn cả mẹ dù mới 12 tuổi. Được biết, MC Diệp Chi đi giày cao gót 5cm vẫn thấp hơn con. Con giái MC Diệp Chi đã ra dáng thiếu nữ, thậm chí con cao hơn cả mẹ dù mới 12 tuổi. Mới đây, MC Diệp Chi đã tiết lộ bí quyết để con gái cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa là do được mẹ cho uống canxi mỗi ngày. "Đi ra ngoài chơi mẹ mới dám chụp hình với nàng. Vì sao? Vì có "vũ khí tối thượng" là giày cao gót. Bữa nay nhà treo bức tranh mới, nàng rất ưng bèn rủ "mẹ với con chụp ảnh kỷ niệm đi" làm mẹ ngại ngùng quá chừng. Chẳng lẽ lại bảo "đợi mẹ xíu, mẹ xỏ giày cao gót đã". Thôi thì thực tế phũ phàng phải chấp nhận vậy ạ.

Mẹ khép nép bé bỏng, nũng nịu bên nàng, cảm giác này cũng thích lắm chứ bộ. Mô cũng chỉ còn chút ít thời gian nữa để phát triển thêm chiều cao và hơn thế, mẹ muốn con có sức khoẻ tốt, có sự dẻo dai nên hai mẹ con mới đây đã mời cô giáo dạy yoga tới nhà, mỗi tuần học chăm chỉ ít nhất 2 buổi. MC Diệp Chi đã tiết lộ bí quyết để con gái cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa. Cao vậy rồi nhưng hàng ngày Mô vẫn tự bổ sung canxi đó. Còn rủ cả mẹ uống cùng. Tuổi này mẹ không cao được nữa nhưng xương chắc khoẻ là cần lắm. Các ba mẹ nhớ giai đoạn vàng bổ sung canxi cho con là từ 2-10 tuổi nhé. Canxi có nhiều loại để lựa chọn.

Như loại của Hàn có lần mình đã giới thiệu hay dạng bột - loại mới nhất cũng của Hàn (nổi tiếng là "canxi quốc dân") mà cả 2 mẹ con đều đang dùng. Uống trực tiếp hay pha nước đều được cả. Mỗi ngày, ăn sáng xong là Mô cắt 1 gói uống trực tiếp xong cắp sách đi học. Rất chi là tự giác! Thôi cứ đà này, tôi cũng tưởng tượng dần cảnh 2-3 năm nữa đứng cạnh nàng như thế nào đi cho đỡ ngợp", Diệp Chi nói. Diệp Chi rất đầu tư, chú trọng phát triển chiều cao cho con. Có thể thấy Diệp Chi rất đầu tư, chú trọng phát triển chiều cao cho con. Ngoài việc rèn luyện thể dục thể thao, cô cũng bổ sung thêm thực phẩm chức năng cho bé. Bên cạnh đó, nữ MC cũng không quên cho con uống sữa tăng chiều cao. "Hầu hết các hãng sữa uy tín đều có sữa giúp tăng chiều cao. Ngoài ra, có thể cho con ăn thêm váng sữa, sữa chua, sữa tươi, sữa hạt (với liều lượng phù hợp). Đừng quên bộ đôi vitamin D3, K2 giúp tăng khả năng hấp thụ canxi. Bên cạnh đó, động viên con tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày, đặc biệt là các môn giúp tăng chiều cao như cầu lông, bóng rổ", Diệp Chi chia sẻ. Nàng MC gốc Nghệ An tên thật là Nguyễn Diệp Chi, sinh năm 1986 trong gia đình có 2 chị em gái. Bén duyên với truyền hình từ khi cầm mic dẫn "Rung chuông vàng", "Đường lên đỉnh Olympia"... tên tuổi MC Diệp Chi dần trở nên quen thuộc với công chúng, đến bây giờ, cô ngày càng được khán giả yêu mến hơn khi làm đạo diễn của chương trình đầy nhân văn "Điều ước thứ 7". Diệp Chi được biết đến là một MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Tháng 11/2010, Diệp Chi kết hôn với nam đồng nghiệp - MC Trung Kiên sau 3 năm yêu nhau. Sau khi về chung 1 nhà, ông xã Diệp Chi quyết định rời đài truyền hình và thử sức với vai trò mới - giám đốc của một công ty truyền thông, nhường vợ tỏa sáng trong sự nghiệp MC. Tháng 11/2010, Diệp Chi kết hôn với MC Trung Kiên sau 3 năm yêu nhau. Sumo Nguyễn Ngọc An Nhiên chào đời, ghi dấu mốc tuyệt vời cho cuộc hôn nhân của nữ MC. Vợ chồng Diệp Chi luôn có tên trong danh sách những cặp đôi đẹp ngoài đời thực của ngành truyền hình, khiến bao người ghen tị vì tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Có lẽ Diệp Chi cũng không mong ước gì hơn khi con gái Sumo Nguyễn Ngọc An Nhiên chào đời, ghi dấu mốc tuyệt vời cho cuộc hôn nhân của cô.

MC Diệp Chi U40 vẫn trẻ trung như mới đôi mươi, chung khung hình với con gái mà cứ ngỡ 'chị em' Dù đã 37 tuổi nhưng MC Diệp Chi vẫn giữ được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung của mình, thậm chí khi chụp ảnh với con gái, nhiều ý kiến cũng cho rằng trông hai người giống như hai chị em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-mc-diep-chi-12-tuoi-a-cao-hon-me-khien-netizen-ong-loat-xin-bi-quyet-583262.html