MC Diệp Chi U40 vẫn trẻ trung như mới đôi mươi, chung khung hình với con gái mà cứ ngỡ 'chị em'

BTV Diệp Chi là gương mặt nổi tiếng và vô cùng quen thuộc với các khán giả của VTV. Người đẹp sinh năm 1986 gây ấn tượng qua hàng loạt chương trình để lại dấu ấn như Rung chuông vàng, Điều ước thứ 7, Đường lên đỉnh Olympia,... Ngoài đảm nhận vai trò MC, cô còn là đạo diễn.

Năm 2011, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng tên An Nhiên (hay còn gọi là Sumo). Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ông xã Trung Kiên lại ít xuất hiện trong những bức hình của vợ. Rất nhiều đồn đoán Diệp Chi trục trặc chuyện tình cảm. Nhưng chưa bao giờ cô lên tiếng về chuyện này.

Được biết, ông xã Diệp Chi là MC Trung Kiên được yêu thích trong chương trình Đối Mặt, SV 2012. Tuy nhiên sau khi kết hôn, anh đã rời nhà đài ra làm kinh doanh riêng.

Trên trang cá nhân, Diệp Chi vẫn thường dí dỏm gọi con gái là em. Hai mẹ con thân thiết nhau như chị em, đi đâu cũng có mặt nhau. Thực tế, nếu ai không biết mà nhìn hình và cho rằng, Diệp Chi là chị gái cũng không sai. Mỹ nhân sinh năm 1986 có làn da vô cùng chất lượng. Nền da của bà mẹ 1 con có độ căng bóng, trắng trẻo và hồng hào đáng ngưỡng mộ.

Qua những bài đăng của Diệp Chi, có thể thấy con gái cô rất ngoan ngoãn, tình cảm và còn học khá giỏi. Diệp Chi từng khoe cô bé tham gia thuyết trình tiếng Anh và đạt danh hiệu English speaker of the week (Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần).

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, MC Diệp Chi từng tâm sự: "Công việc truyền hình nói riêng và làm báo nói chung rất vất vả đối với người phụ nữ. Giờ giấc làm việc thất thường, công việc lúc nào cũng sẵn sàng để mình làm. Thú thực tôi cũng có mệt nhưng sau mỗi chương trình, được đón nhận những tình yêu thương của khán giả lại làm tôi thêm yêu nghề và xua tan mọi áp lực trong công việc".

Sau khoảng thời gian bận bịu với công việc truyền hình, nữ MC dành gần như toàn bộ tâm trí của mình cho con cái và gia đình. Những buổi tụ tập, la cà quán xá hay mua sắm với bạn bè gần như phải gác hết sang một bên. "Tôi nghĩ đó cũng là sự hi sinh mà tôi đã phải chấp nhận khi làm truyền hình", MC Diệp Chi nói trong một bài phỏng vấn trên VTCNews.