Bí mật đến thăm con gái, MC Diệp Chi bất ngờ vì bữa cơm trưa tại ngôi trường học phí nửa tỷ đồng/năm

Bữa cơm trưa tại trường của Sumo khiến nữ MC không khỏi xuýt xoa.

Mới đây, nữ MC đình đám Diệp Chi đã chia sẻ câu chuyện bí mật đến thăm con gái Sumo đang học ở trường vào bữa trưa. Điều khiến nhiều người đặc biệt quan tâm đó chính là bữa trưa của Sumo tại ngôi trường học phí nửa tỷ/năm.

MC Diệp Chi cho biết, hôm nay là buổi họp phụ huynh của lớp Sumo nên cô và nhiều phụ huynh khác đã đến trường vào giữa trưa, lúc các con đang thưởng thức bữa ăn của mình. Diệp Chi không khỏi xuýt xoa về bữa ăn mà nhà trường đã chuẩn bị.

Bữa cơm trưa tại trường của Sumo khiến nữ MC Diệp Chi không khỏi xuýt xoa. Ảnh minh họa

Theo đó, suất ăn của Sumo và các bạn bao gồm bánh mì, mì Ý, rau luộc, súp và trái cây là chuối. Ngoài ra còn có một số món ăn khác, rất đa dạng để học sinh có thể tự do lựa chọn.

Được biết, con gái của nữ MC vừa chuyển đến trường học mới học lớp 6 thời gian gần đây. Đây là ngôi trường song ngữ vừa đi vào hoạt động vào đầu năm 2022. Học phí của trường không hề rẻ, MC Diệp Chi phải đóng học phí cho con gái khoảng 371 triệu đồng/năm học cùng với các khoản thu chi khác. Tuy nhiên nữ MC vẫn sẵn sàng chi số tiền này để Sumo có thể học ở môi trường quốc tế chất lượng cao.

MC Diệp Chi sẵn sàng chi số tiền lớn để Sumo có thể học ở môi trường quốc tế chất lượng cao. Ảnh minh họa

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