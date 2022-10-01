Ái nữ nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, càng lớn càng sành điệu

Nuôi dạy con 01/10/2022 08:37

Con gái cặp đôi vũ công Khánh Thy - Phan Hiển được chú ý bởi nhan sắc càng lớn càng xinh đẹp cùng phong thái sành điệu chẳng khác nào ngôi sao nhí

Là một cặp đôi vàng của làng dance sport Việt Nam, đôi kiện tướng Khánh Thy - Phan Hiển nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Bên cạnh những phần trình diễn xuất sắc trên sàn diễn, những hình ảnh về cuộc sống gia đình của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý của netizen.

Ái nữ nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, càng lớn càng sành điệu - Ảnh 1
Con trai và con gái luôn chiếm trọn sự quan tâm của mọi người khi các hình ảnh được Khánh Thy - Phan Hiển đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Đặc biệt, cô con gái Anna Vương Diễm luôn chiếm trọn sự quan tâm của mọi người khi các hình ảnh được Khánh Thy - Phan Hiển đăng tải trên mạng xã hội. Chỉ mới 4 tuổi, nhưng cô bé đã khiến cư dân mạng xao xuyến bởi nhan sắc vô cùng đáng yêu. Ngoài ra, được mẹ Khánh Thy chăm lo từng chút một và đầu tư quần áo, trang phục nên cô bé thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, chỉn chu.

Ái nữ nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, càng lớn càng sành điệu - Ảnh 2
Được mẹ Khánh Thy chăm lo từng chút một và đầu tư quần áo, trang phục nên cô bé Anna thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, chỉn chu. Ảnh minh họa

Từ bé, Anna Vương Diễm cùng anh trai Kubi được ba mẹ kiện tướng cho tiếp xúc với bộ môn khiêu vũ, nhảy. Cả hai khiến mọi người phải xuýt xoa vì dù còn nhỏ tuổi song đã tỏ ra rất có năng khiếu với bộ môn này. Những hình ảnh của cô bé mà Khánh Thy chia sẻ trên mạng xã hội nhận "mưa" lời khen vì cách tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp.

Ái nữ nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, càng lớn càng sành điệu - Ảnh 3
Những hình ảnh của cô bé mà Khánh Thy chia sẻ trên mạng xã hội nhận "mưa" lời khen vì cách tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp. Ảnh minh họa

Khánh Thy và Phan Hiển từng chia sẻ rằng dù luôn chiều chuộng con nhưng hai vợ chồng đôi khi cũng sẽ sử dụng hình thức nghiêm khắc một chút khi con có lỗi. Tuy nhiên cả hai đều thống nhất không bao giờ nạt nộ bé vì điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của con sau này. Đây là một tư duy dạy con rất mới mẻ, khoa học được nhiều chuyên gia khuyến cáo.

Ái nữ nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, càng lớn càng sành điệu - Ảnh 4
Khánh Thy và Phan Hiển có phương pháp dạy con rất khoa học. Ảnh minh họa

 

Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen

Mẹ Việt gây xuýt xoa khi đi họp phụ huynh vì quá đẹp, biết danh tính thì hóa ra người quen

Mẹ một con sở hữu nhan sắc xinh đẹp đi họp khiến các phụ huynh khác phải xuýt xoa

Xem thêm
Từ khóa:   Bí kíp làm bố mẹ Nuôi con giỏi dạy con ngoan 3 nguyên tắc dạy con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?