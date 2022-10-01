Ái nữ nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, càng lớn càng sành điệu

Là một cặp đôi vàng của làng dance sport Việt Nam, đôi kiện tướng Khánh Thy - Phan Hiển nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Bên cạnh những phần trình diễn xuất sắc trên sàn diễn, những hình ảnh về cuộc sống gia đình của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý của netizen.

Con trai và con gái luôn chiếm trọn sự quan tâm của mọi người khi các hình ảnh được Khánh Thy - Phan Hiển đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Đặc biệt, cô con gái Anna Vương Diễm luôn chiếm trọn sự quan tâm của mọi người khi các hình ảnh được Khánh Thy - Phan Hiển đăng tải trên mạng xã hội. Chỉ mới 4 tuổi, nhưng cô bé đã khiến cư dân mạng xao xuyến bởi nhan sắc vô cùng đáng yêu. Ngoài ra, được mẹ Khánh Thy chăm lo từng chút một và đầu tư quần áo, trang phục nên cô bé thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, chỉn chu.