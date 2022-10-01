Ái nữ nhà Khánh Thy - Phan Hiển gây sốt vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, càng lớn càng sành điệu

Con gái cặp đôi vũ công Khánh Thy - Phan Hiển được chú ý bởi nhan sắc càng lớn càng xinh đẹp cùng phong thái sành điệu chẳng khác nào ngôi sao nhí
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Là một cặp đôi vàng của làng dance sport Việt Nam, đôi kiện tướng Khánh Thy - Phan Hiển nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Bên cạnh những phần trình diễn xuất sắc trên sàn diễn, những hình ảnh về cuộc sống gia đình của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý của netizen.
Đặc biệt, cô con gái Anna Vương Diễm luôn chiếm trọn sự quan tâm của mọi người khi các hình ảnh được Khánh Thy - Phan Hiển đăng tải trên mạng xã hội. Chỉ mới 4 tuổi, nhưng cô bé đã khiến cư dân mạng xao xuyến bởi nhan sắc vô cùng đáng yêu. Ngoài ra, được mẹ Khánh Thy chăm lo từng chút một và đầu tư quần áo, trang phục nên cô bé thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, chỉn chu.
Từ bé, Anna Vương Diễm cùng anh trai Kubi được ba mẹ kiện tướng cho tiếp xúc với bộ môn khiêu vũ, nhảy. Cả hai khiến mọi người phải xuýt xoa vì dù còn nhỏ tuổi song đã tỏ ra rất có năng khiếu với bộ môn này. Những hình ảnh của cô bé mà Khánh Thy chia sẻ trên mạng xã hội nhận "mưa" lời khen vì cách tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp.
Khánh Thy và Phan Hiển từng chia sẻ rằng dù luôn chiều chuộng con nhưng hai vợ chồng đôi khi cũng sẽ sử dụng hình thức nghiêm khắc một chút khi con có lỗi. Tuy nhiên cả hai đều thống nhất không bao giờ nạt nộ bé vì điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của con sau này. Đây là một tư duy dạy con rất mới mẻ, khoa học được nhiều chuyên gia khuyến cáo.