Tình cờ gặp lại 'kẻ thứ ba' phá nát gia đình 3 năm trước, tôi bí mật bám theo rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 22/03/2026 20:37

Đến một hôm, một người quen gửi cho tôi bức ảnh chồng và một người phụ nữ khác nắm tay nhau thân mật khi ra ngoài, tôi chết sững. Người phụ nữ này là khách hàng của chồng tôi, tôi từng nghe anh nói. Tôi hai mặt một lời với chồng, tôi muốn anh giải thích.

Tôi và chồng trước đã ly hôn 5 năm, tôi nuôi con trai. Chồng tôi có điều kiện tài chính, anh nói rằng sau khi lấy nhau thì tôi không cần phải đi làm. Nhưng tôi không thích ở nhà chồng nuôi, vẫn muốn độc lập về tài chính.

Sau khi lấy nhau một thời gian, tôi và chồng vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng nôn nóng muốn có cháu, thường xuyên thúc giục vợ chồng tôi. Trời thương, sau 2 năm kết hôn, tôi sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Từ ngày mang thai tới lúc sinh con, tôi được chồng và bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Quả thật tôi thấy mình rất may mắn.

Sau khi có con nhỏ, cả chồng và bố mẹ chồng đều muốn tôi ở nhà nuôi con. Tôi đắn đo lắm nhưng con tôi thời gian đó sức khỏe khá yếu nên tôi cũng đành xuôi theo. Thời gian đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà cũng không thấy khó chịu nữa. Chồng tôi thì ngày một bận rộn. Sau đó, tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Tình cờ gặp lại 'kẻ thứ ba' phá nát gia đình 3 năm trước, tôi bí mật bám theo rồi phát hiện bí mật bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi không hề hoảng hốt, bình thản nói xin lỗi tôi vì đã không giữ được mình. Anh nói tất cả chỉ mới dừng lại ở mức độ nắm tay và hôn, anh chưa từng lên giường với cô ta. Anh còn hứa với tôi sẽ chia tay với nhân tình.

Dù chồng tôi đúng là đã cắt đứt với nhân tình nhưng tôi vẫn đau lòng lắm. Nghĩ cho con cái, tôi quyết định cho chồng một cơ hội. Sau đó khoảng nửa năm, vợ chồng tôi mới hòa hợp lại như cũ. Từ đó đến nay đã 3 năm, tôi tình cờ gặp lại nhân tình của chồng ngày trước. Tôi điếng người khi thấy cô ấy đang bế một đứa trẻ khoảng 2 tuổi, thằng bé trông rất giống chồng tôi.

Tôi nhớ lại ngày trước khi chồng chia tay với nhân tình, anh nói muốn bồi thường cho cô ta một số tiền. Chẳng lẽ đó là khoản tiền để nuôi đứa trẻ này sao? Chồng tôi đã biết về đứa trẻ này từ trước và vẫn âm thầm lừa dối tôi sao? Giờ tôi phải làm sao đây?

 

 

 

 

Ngỡ đời lên tiên khi lấy chồng lương 80 triệu, đêm tân hôn tôi "hóa đá" trước hành động của anh trong phòng kín

Ngỡ đời lên tiên khi lấy chồng lương 80 triệu, đêm tân hôn tôi "hóa đá" trước hành động của anh trong phòng kín

Vinh nói rằng anh không yên tâm để người khác giữ tiền của mình, dù là cha mẹ hay vợ con. Sau đêm đó, tôi bắt đầu sống trong địa ngục. Tiền lương của tôi kiếm được mỗi tháng Vinh giữ hết, mỗi ngày anh chỉ phát cho tôi 50 ngàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vô tình quay lại được bí mật động trời của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi run rẩy xóa đi vì sợ chồng không chịu nổi cú sốc

Vô tình quay lại được bí mật động trời của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi run rẩy xóa đi vì sợ chồng không chịu nổi cú sốc

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Giúp việc đột ngột mất tích, để lại 30 cây vàng cùng bức thư thú nhận bất ngờ khiến tôi "hóa đá" ngay tại chỗ

Giúp việc đột ngột mất tích, để lại 30 cây vàng cùng bức thư thú nhận bất ngờ khiến tôi "hóa đá" ngay tại chỗ

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm ly hôn, chồng cũ "mừng thầm" định nối lại tình xưa thì nghe câu trả lời làm anh hổ thẹn

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm ly hôn, chồng cũ "mừng thầm" định nối lại tình xưa thì nghe câu trả lời làm anh hổ thẹn

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng tống ra khỏi nhà giữa đêm mưa, anh hàng xóm bất ngờ chạy sang làm việc này khiến tôi kinh ngạc

Bị chồng tống ra khỏi nhà giữa đêm mưa, anh hàng xóm bất ngờ chạy sang làm việc này khiến tôi kinh ngạc

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Hậm hực vì vợ cũ có tình mới, tôi đi uống rượu giải sầu rồi "hóa đá" khi thấy người phụ nữ nằm cạnh lúc tỉnh dậy

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi sốc ngất

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy vợ đêm nào cũng "cố thủ" trong nhà tắm hàng giờ, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi sốc trước hành động của em

Thấy mẹ chồng lén lút ra ngoài lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo rồi "hóa đá" trước cảnh tượng trong căn phòng bà bước vào

Thấy mẹ chồng lén lút ra ngoài lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo rồi "hóa đá" trước cảnh tượng trong căn phòng bà bước vào

Ngỡ đời lên tiên khi lấy chồng lương 80 triệu, đêm tân hôn tôi "hóa đá" trước hành động của anh trong phòng kín

Ngỡ đời lên tiên khi lấy chồng lương 80 triệu, đêm tân hôn tôi "hóa đá" trước hành động của anh trong phòng kín