Cường Đô La bị “nhắc nhở” khi không đeo khẩu trang cho con gái dù đến chỗ đông người

Hậu trường 16/01/2022 15:07

Đưa con gái đi dạo công viên vào cuối tuần, Cường Đô La vướng vào nhiều ý kiến tranh cãi khi không đeo khẩu trang cho con nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân của con gái Suchin, vợ chồng Cường Đô La đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đi dạo cuối tuần tại công viên. Tuy nhiên, ngay khi vừa đăng tải, cư dân mạng đã lập tức chú ý đến chi tiết nam doanh nhân phố núi không đeo khẩu trang cho con gái, dù xung quanh có rất đông người.

Cường Đô La bị “nhắc nhở” khi không đeo khẩu trang cho con gái dù đến chỗ đông người - Ảnh 1

 

Cường Đô La bị “nhắc nhở” khi không đeo khẩu trang cho con gái dù đến chỗ đông người - Ảnh 2

Trong loạt ảnh đăng tải, có thể thấy, trong khi Cường Đô La vẫn tuân thủ quy tắc đeo khẩu trang nơi đám đông, tuy nhiên, anh lại để con gái thoải mái xuống phố mà không đeo gì. Bên cạnh đó, hình ảnh cũng cho thấy tất cả mọi người qua lại khu vực này đều đeo khẩu trang cẩn thận.

Cường Đô La bị “nhắc nhở” khi không đeo khẩu trang cho con gái dù đến chỗ đông người - Ảnh 3

Ngay lập tức, rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào “nhắc nhở” đại gia phố núi nên cẩn thận hơn với con nhỏ. Dù biết dịch bệnh tại TP.HCM đã bớt căng thẳng so với trước, song vẫn nên giữ sự an toàn cho trẻ. Điều đáng nói, đây cũng không phải lần đầu tiên ông xã Đàm Thu Trang bị nhắc nhở chuyện đeo khẩu trang cho Suchin khi ra phố. Trước đó, anh đã từng nhiều lần được khuyên đeo khẩu trang con gái vào thời điểm dịch bệnh này.

Cường Đô La bị “nhắc nhở” khi không đeo khẩu trang cho con gái dù đến chỗ đông người - Ảnh 4

 

Cường Đô La bị “nhắc nhở” khi không đeo khẩu trang cho con gái dù đến chỗ đông người - Ảnh 5

Trước việc không đeo khẩu trang cho con gái khi đến chỗ đông người, Cường Đô La cũng từng phản hồi. Nam doanh nhân cho biết Suchin không chịu đeo khẩu trang, tuy nhiên anh luôn giữ khoảng cách an toàn cho con gái, mong mọi người yên tâm.

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