Cuối cùng vợ chồng Dương Khắc Linh cũng chịu công khai cặp quý tử song sinh, còn tiết lộ điều đặc biệt

Hậu trường 24/10/2020 13:26

Ít ngày sau khi hai con trai chào đời, vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Sara Lưu lần lượt đăng ảnh quý tử song sinh khoe với mọi người.

Trưa 21/10, nhạc sĩ Dương Khắc Linh hạnh phúc báo tin bà xã đã hạ sinh cặp quý tử đầu lòng bình an, khỏe mạnh. Không tiện đăng ảnh vợ và con mới sinh, ông bố 2 con hạnh phúc tiết lộ tên gọi của hai bé.

Trước sự hối thúc của fan và bạn bè, mới đây Dương Khắc Linh đã công khai ảnh bà xã Sara Lưu và hai quý tử. Vợ chồng nghệ sĩ ẵm 2 nhóc tỳ vào lòng trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Vợ Dương Khắc Linh được khen xinh đẹp rạng ngời dù mới sinh mổ. "Làm một lần 2 đứa để khỏi giành nhau. Trộm vía 2 bé rất ngoan. Cả ngày nhìn 2 đứa vui ghê", nam nhạc sĩ viết.

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Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt rạng ngời của vợ chồng nghệ sĩ khi bế hai nhóc tỳ vừa chào đời - Ảnh: FB

Sau bài đăng của chồng, người đẹp Sara Lưu cũng công khai khoảnh khắc hai con đang nằm trong nôi. Cô tự hào khoe những hành động đầu đời của cặp quý tử: "Hôm nay 2 vợ chồng hú hét thích thú vì 2 cu cậu biết cười liên tục khi ba mẹ gọi, còn tự quay đầu nhìn theo nữa. Ai gọi là liếc theo phía người đó. Lúc vừa mổ xong áp da đã mở mắt ra nhìn, bác sĩ còn nói vừa ra đã mở mắt to thế".

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Khoe ảnh hai con, Sara Lưu hào hứng tiết lộ nhóc tỳ biết cười khi ba mẹ gọi - Ảnh: FB

Hiện vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sự ra đời của hai bé Gia Khang và Gia Khôi khiến hôn nhân của cặp đôi càng thêm viên mãn.

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