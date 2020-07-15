Cuối cùng Jennifer Phạm cũng chịu khoe cận mặt con gái, mới 6 tháng tuổi đã ra dáng mỹ nhân

Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ đăng tải loạt ảnh con gái vừa chào đời lên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi bà xã doanh nhân Đức Hải cho "tiểu công chúa" lộ diện khiến công chúng vô cùng thích thú. Nàng hậu chia sẻ: "Xin chào các cô chú! Em tên là Phương Bình, hoặc có thể gọi em là Nấm (thúi) ạ". Loạt ảnh cận mặt của cô bé lập tức "đốn tim" người hâm mộ. Hiện bé Nấm đã tròn 6 tháng tuổi, được ba mẹ và các anh chị đặc biệt yêu thương.

Bé Nấm được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp của ba mẹ - Ảnh: FB

Hình ảnh được Jennifer Phạm đăng tải lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người dành lời khen cho vẻ xinh xắn, đáng yêu của bé Nấm. Tuy chỉ mới 6 tháng tuổi, nhưng con gái Jennifer Phạm đã lộ rõ nhiều đường nét thanh tú trên gương mặt. Cô bé thừa hưởng nét đẹp của bà mẹ hoa hậu với làn da trắng, đôi mắt to tròn, khuôn miệng duyên.

Mọi người không ngớt dành lời khen "có cánh" cho cô bé: "Xinh đẹp giống mẹ", "Cưng quá! Đẹp gái giống Mẹ quá", "Trong những thiên thần của Jennifer hình như thiên thần nhỏ nhất này được thừa kế nhiều nét đẹp của Mẹ, chúc mừng gia đình!", "Sinh ra đã là mỹ nhân", "Cái tai giống mẹ đáng giá tiền tỷ rồi cháu yêu!"...