Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng

Hậu trường 18/06/2023 14:32

Nhiều khán giả trầm trồ và ngưỡng mộ với số bất động sản 'không phải dạng vừa' mà nam ca sĩ này sở hữu.

Quách Thành Danh là cái tên quen thuộc, gắn liền với nhiều thế hệ 8X, 9X. Vào thời điểm đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2019 nam ca sĩ quyết định cùng vợ và các con chọn sang Mỹ vì mong muốn có một môi trường sống tốt hơn. Hiện Quách Thành Danh đã viên mãn bên bà xã cùng 5 người con.

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 1
Quách Thành Danh là cái tên quen thuộc, gắn liền với nhiều thế hệ 8X, 9X.
Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 2
Hiện Quách Thành Danh đã viên mãn bên bà xã cùng 5 người con.

Cách đây không lâu, Quách Thành Danh bất ngờ tuyên bố sẽ cùng vợ con về Việt Nam sinh sống. Anh từng tâm sự lí do với công chúng: “Vợ tôi không thích nghi được cuộc sống ở Mỹ nên muốn hồi hương. Sống ở Mỹ buồn và vất vả khi một mình bà xã chăm sóc 5 đứa trẻ. Hơn nữa, công việc nghệ thuật và kinh doanh của tôi đều gắn liền với Việt Nam". 

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 3
Cách đây không lâu, Quách Thành Danh bất ngờ tuyên bố sẽ cùng vợ con về Việt Nam sinh sống.

Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ việc xây biệt thự tại quê nhà để định cư và tổ chức lễ cưới cùng bà xã Bảo Ngọc. Mới đây, những hình ảnh về tổ ấm mới hoàn thiện của vợ chồng Quách Thành Danh đã được chia sẻ.

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 4
Mới đây, những hình ảnh về tổ ấm mới hoàn thiện của vợ chồng Quách Thành Danh đã được chia sẻ.

Được biết, căn biệt thự của Quách Thành Danh tọa lạc ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 27km. Nam ca sĩ đã mua khu đất này nhiều năm trước và quyết định xây dựng để vừa làm nơi định cư, vừa làm nơi tổ chức lễ cưới của anh và bà xã Bảo Ngọc sau 11 năm chung sống cùng nhau.

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 5
Được biết, căn biệt thự của Quách Thành Danh tọa lạc ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 27km.

Bất động sản có giá trị ước tính 35 tỷ đồng, trong đó riêng mảnh đất khoảng 20 tỷ đồng. Căn biệt thự rộng 1.200m2 bao gồm khu nhà chính, sân trước và vườn sau. Đây là cái kết viên mãn cho chặng hành trình tình yêu của ca sĩ Quách Thành Danh và bà xã sau hơn một thập kỷ gắn bó. Dự kiến đám cưới sẽ được diễn ra vào năm 2023 tại nhà riêng ở TP.HCM với sự tham dự của họ hàng hai bên cùng những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. 

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 6
Bất động sản có giá trị ước tính 35 tỷ đồng, trong đó riêng mảnh đất khoảng 20 tỷ đồng.
Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 7
 Đây là cái kết viên mãn cho chặng hành trình tình yêu của ca sĩ Quách Thành Danh và bà xã sau hơn một thập kỷ gắn bó.
Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 8
Dự kiến đám cưới sẽ được diễn ra vào năm 2023 tại nhà riêng ở TP HCM với sự tham dự của họ hàng hai bên cùng những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. 

Trước đó, Quách Thành Danh cũng sở hữu căn biệt thự tại quận 9 với giá trị hơn 22 tỷ đồng. Đây là không gian sống của gia đình 7 thành viên trước khi quyết định sang Mỹ định cư.

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 9
Trước đó, Quách Thành Danh cũng sở hữu căn biệt thự tại quận 9 với giá trị hơn 22 tỷ đồng.

 

Cuộc sống viên mãn của nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz một thời: Hạnh phúc bên vợ và 5 con, sở hữu căn biệt thự trị giá 35 tỷ đồng - Ảnh 10
Đây là không gian sống của gia đình 7 thành viên trước khi quyết định sang Mỹ định cư.
20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam

Quách Thành Danh lên kế hoạch xây dựng căn biệt thự hoành tráng và dự định sẽ sớm đón vợ trở về Việt Nam sau thời gian ngắn sinh sống tại Mỹ.

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Từ khóa:   hậu trường Quách Thành Danh tài sản Quách Thành Danh

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