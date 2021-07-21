Cuộc sống 'tình tin đồn' của Wanbi Tuấn Anh sau 8 năm: Tìm được 'bờ vai' mới, phải trở về Hàn vì bệnh tật?

Hậu trường 21/07/2021 19:47

Đã từng là một đôi được nhiều người ủng hộ, sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh là đả kích lớn với bạn gái Sky thời bấy giờ. Sau 8 năm, cuộc sống của cô giờ ra sao?

Wanbi Tuấn Anh là một ca sĩ từng được giới trẻ yêu thích với loạt bản hit đình đám như Đôi Mắt, Vụt Mất, Cảm Ơn...Tuy nhiên, vào tháng 10/2012, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Wanbi Tuấn Anh tuyên bố tạm nghỉ hát và chia sẻ về việc mình bị mắc chứng bệnh u nguyên sống. Anh từng sang Singapore để phẫu thuật nhưng, đến ngày 21/7/2013, Wanbi Tuấn Anh ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và người hâm mộ.

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Chàng ca sĩ tài năng, điển trai của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Hôm nay là 8 năm kể từ ngày nam ca sĩ ra đi, bên cạnh nỗi tiếc thương khôn nguôi với nam ca sĩ, nhiều người cũng không khỏi tò mò về một nhân vật đã từng được nhắc đến với tên gọi "bạn gái Wanbi Tuấn Anh" không ai khác chính là Kang Ha Neul (tên gọi thân mật là Sky). Theo đó, Sky là nữ ca sĩ Hàn Quốc do Wanbi Tuấn Anh phát hiện và nâng đỡ trong suốt thời gian anh hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia công ty giải trí Ya!Entertainment và từng phát hành một số ca khúc như  Đêm Tình Nhân, Greeting Valentine, Nhịp Tim…

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Wanbi Tuấn Anh và bạn gái - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ và Wanbi Tuấn Anh vướng tin đồn tình ái lúc hai người hoạt động cùng nhau nhưng chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ này. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khán giả đã xem cô là bạn gái nam ca sĩ khi họ không chỉ thân thiết trong công việc mà còn luôn xuất hiện cùng nhau ở bất cứ nơi nào. Nhiều người cho rằng, ở đâu có Wanbi Tuấn Anh cũng có sự hiện diện của Sky và ngược lại.

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Sau tang lễ của tình tin đồn, Sky trở về quê nhà Hàn Quốc. Cô quyết định tiếp tục việc học tập và vẫn giữ liên lạc với những người bạn ở Việt Nam. 3 năm sau, Sky lấy lại được tinh thần và trở lại Việt Nam tham gia chương trình thực tế "Hoán Đổi" theo di nguyện của Wanbi Tuấn Anh.

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 Sky trở lại Việt Nam tham gia chương trình thực tế 'Hoán Đổi' theo di nguyện của Wanbi Tuấn Anh - Ảnh: Internet

Ở tuổi 30, Sky được nhiều người nhận xét là trẻ hơn nhiều so với tuổi. Dù cho biết rất thích ca hát nhưng nữ ca sĩ đã không còn hoạt động nghệ thuật mà cộng tác với một kênh YouTube chuyên thực hiện các clip giới thiệu về cuộc sống, ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam tới khán giả Hàn Quốc.

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Sky được khen trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: Internet
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Cô cộng tác với một YouTube giới thiệu về cuộc sống, ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam tới khán giả Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, đầu tháng 7 vừa qua, Sky gây bất ngờ khi chia sẻ việc tạm dừng hoạt động YouTube, trở về Hàn Quốc để chữa bệnh. Thông tin này khiến không ít người hoang mang. Bên cạnh đó, nhiều fan cũng đồn đoán rằng cô gái đã tìm được bạn trai mới và cùng với người này hoạt động kênh YouTube nhưng Sky chưa một lần lên tiếng về sự việc.

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Có nguồn tin cho rằng Sky đã có bạn trai, tuy nhiên cô khá kín tiếng về đời tư. - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù Wanbi Tuấn Anh đã ra đi và cuộc sống của Sky cũng đã ổn định nhưng những tin tức về cô vẫn được nhiều người quan tâm.

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