8 năm ngày mất ca sĩ Wanbi Tuấn Anh: Người hâm mộ bồi hồi nhớ về chàng trai 'bạc mệnh' nhưng luôn lạc quan rạng rỡ

Dù đã 8 năm trôi qua kể từ ngày nam ca sĩ tài năng Wanbi Tuấn Anh qua đời, nhưng giọng hát, nụ cười, sự lạc quan trước bệnh tật của anh luôn còn mãi trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ.
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Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, được người hâm mộ biết đến một nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai và tài năng nổi bật. Sự nghiệp âm nhạc của Wanbi Tuấn Anh ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc qua những ca khúc đình đám như Đôi Mắt, Vụt Mất, Cảm Ơn...
Sở hữu tài năng và nhân cách vàng nhưng số phận trớ trêu khi vào tháng 10/2012, WanBi Tuấn Anh tuyên bố tạm nghỉ hát và chia sẻ về việc mình bị mắc chứng bệnh u nguyên sống. Đây là căn bệnh rất hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một ca mắc phải. Anh từng sang Singapore để phẫu thuật tuy nhiên, đến ngày 21/7/2013, Wanbi Tuấn Anh ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và người hâm mộ.
Hôm nay là 8 năm kể từ ngày mà chàng trai tài hoa, bạc mệnh ấy ra đi. Nhiều người hâm mộ vẫn nhớ đến anh và lắng nghe lại ca khúc Đôi Mắt như để thay lời tưởng nhớ nam ca sĩ.
Trên trang cá nhân, em gái của cố nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi lòng trong ngày giỗ của anh trai. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân hạn chế ra đường nên ngày giỗ của anh trai, Quỳnh Mi cũng đau lòng vì không thể về được. Bài đăng của cô đã khiến nhiều người vô cùng xúc động và cảm thông, đồng thời cũng an ủi, động viên.
Trên MXH, nhiều fan hâm mộ của giọng ca Đôi Mắt cũng nghẹn ngào xúc động và gửi đến anh những lời tâm sự. Một bài viết dài được nhiều người chia sẻ trên Facebook có nội dung rất xúc động.
Nội dung bài viết nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Đa số đều thể hiện tiếc nuối về sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của Wanbi Tuấn Anh. Tuy nhiên, dù nam ca sĩ ra đi nhưng ca khúc từng làm mưa làm gió ở các thế hệ 8x, 9x vẫn luôn còn mãi trong lòng người yêu nhạc. Chủ nhân bài viết này cũng lạc quan và mong muốn những ai đã và đang còn yêu mến Wanbi Tuấn Anh hãy nghĩ về anh bằng những tình cảm tích cực hơn, giống như cách mà anh đã từng mỉm cười trên sân khấu cuối cùng ở tuổi 26.
Nguyên văn bài viết:
"Hôm nay, 8 năm ngày chàng trai tài hoa, bạc mệnh ấy đã bỏ lại tất cả những người thân, những người đồng nghiệp, người hâm mộ để đi về một nơi xa. Tất cả mọi người nghĩ về Wanbi Tuấn Anh bằng sự đau thương, tiếc nuối. Nghĩ về anh bằng nỗi nhớ và sự ngưỡng mộ vì nghị lực, vì tinh thần chiến đấu mà anh đã nuôi dưỡng trong khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời mình. Chúng ta nhớ về ai đó, chỉ khi họ truyền cho ta nguồn cảm hứng sống bất tận. Chúng ta nhớ về Wanbi Tuấn Anh, bởi ở sân khấu cuối cùng, dưới ánh đèn và tình yêu của khán giả, chàng ca sĩ tuổi 26 ấy đã nở nụ cười rất rạng rỡ, chứ không phải là những giọt nước mắt đầy bi lụy. Chúng ta từng cảm thấy mất mát, cảm thấy thế giới này thật bất công với Wanbi Tuấn Anh, cớ sao người tài hoa lại bạc mệnh? Nhưng hiện tại, hãy nghĩ về Wanbi Tuấn Anh bằng những tình cảm tích cực hơn. Ở nơi xa đó, có lẽ anh vẫn luôn dõi theo những người thương yêu của mình. Hãy để Wanbi Tuấn Anh luôn nhìn thấy niềm hạnh phúc của bạn, vì đó sẽ là niềm vui đối với anh.
Trong ký ức của tôi kể cả sau này sẽ không thể nào quên được giọng hát, nụ cười, sự lạc quan bệnh tật của anh. Anh đã bỏ lại tất cả nhưng lời ca cuối cùng trong bài hát 'Cảm ơn' của Wanbi Tuấn Anh vẫn còn vang lên trong suy nghĩ của tôi. Tạm biệt anh, hi vọng nơi xa ấy anh sẽ không còn bỡ ngỡ..."