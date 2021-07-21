8 năm ngày mất ca sĩ Wanbi Tuấn Anh: Người hâm mộ bồi hồi nhớ về chàng trai 'bạc mệnh' nhưng luôn lạc quan rạng rỡ

Sở hữu tài năng và nhân cách vàng nhưng số phận trớ trêu khi vào tháng 10/2012, WanBi Tuấn Anh tuyên bố tạm nghỉ hát và chia sẻ về việc mình bị mắc chứng bệnh u nguyên sống. Đây là căn bệnh rất hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một ca mắc phải. Anh từng sang Singapore để phẫu thuật tuy nhiên, đến ngày 21/7/2013, Wanbi Tuấn Anh ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, được người hâm mộ biết đến một nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai và tài năng nổi bật. Sự nghiệp âm nhạc của Wanbi Tuấn Anh ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc qua những ca khúc đình đám như Đôi Mắt, Vụt Mất, Cảm Ơn...

Trên trang cá nhân, em gái của cố nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi lòng trong ngày giỗ của anh trai. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân hạn chế ra đường nên ngày giỗ của anh trai, Quỳnh Mi cũng đau lòng vì không thể về được. Bài đăng của cô đã khiến nhiều người vô cùng xúc động và cảm thông, đồng thời cũng an ủi, động viên.

Hôm nay là 8 năm kể từ ngày mà chàng trai tài hoa, bạc mệnh ấy ra đi. Nhiều người hâm mộ vẫn nhớ đến anh và lắng nghe lại ca khúc Đôi Mắt như để thay lời tưởng nhớ nam ca sĩ.

Bài đăng của em gái cố nghệ sĩ Wanbi Tuấn Anh - Ảnh chụp màn hình

Trên MXH, nhiều fan hâm mộ của giọng ca Đôi Mắt cũng nghẹn ngào xúc động và gửi đến anh những lời tâm sự. Một bài viết dài được nhiều người chia sẻ trên Facebook có nội dung rất xúc động.

Người hâm mộ vẫn luôn nhớ về nam ca sĩ - Ảnh: FB

Nội dung bài viết nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng. Đa số đều thể hiện tiếc nuối về sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của Wanbi Tuấn Anh. Tuy nhiên, dù nam ca sĩ ra đi nhưng ca khúc từng làm mưa làm gió ở các thế hệ 8x, 9x vẫn luôn còn mãi trong lòng người yêu nhạc. Chủ nhân bài viết này cũng lạc quan và mong muốn những ai đã và đang còn yêu mến Wanbi Tuấn Anh hãy nghĩ về anh bằng những tình cảm tích cực hơn, giống như cách mà anh đã từng mỉm cười trên sân khấu cuối cùng ở tuổi 26.