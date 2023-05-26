Cuộc sống ít ai biết của 'Nguyệt thảo mai' phim Phía trước là bầu trời: Tiết lộ 2 lần đổi đời đầy ngoạn mục

Hậu trường 26/05/2023 16:33

Khi phim "Phía trước là bầu trời" lên sóng lần đầu tiên vào năm 2001, nữ diễn viên Hà Hương chia sẻ cô bị nhiều người ghét, không dám bán hàng, trò chuyện cùng.

Diễn viên Hà Hương sinh năm 1982, cô lần đầu đến với diễn xuất qua bộ phim Hai bến một dòng sông. Tuy nhiên, chỉ khi đảm nhận vai Nguyệt trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời (2001) thì tên tuổi Hà Hương mới được nhiều người biết đến.

Trong bộ phim này, Nguyệt là một nhân vật phản diện, có tính cách thảo mai, giả tạo, nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo. Nhờ hóa thân xuất sắc thành nhân vật này mà Hà Hương được gắn liền với biệt danh “Nguyệt thảo mai”.

Cuộc sống ít ai biết của 'Nguyệt thảo mai' phim Phía trước là bầu trời: Tiết lộ 2 lần đổi đời đầy ngoạn mục - Ảnh 1Cuộc sống ít ai biết của 'Nguyệt thảo mai' phim Phía trước là bầu trời: Tiết lộ 2 lần đổi đời đầy ngoạn mục - Ảnh 2Cuộc sống ít ai biết của 'Nguyệt thảo mai' phim Phía trước là bầu trời: Tiết lộ 2 lần đổi đời đầy ngoạn mục - Ảnh 3
"Nguyệt thảo mai" là vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của Hà Hương

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi phim lên sóng lần đầu tiên vào năm 2001, Hà Hương chia sẻ cô bị nhiều người ghét, không dám bán hàng, trò chuyện cùng. Dù vậy, sau 2 lần lên sóng, nữ diễn viên vẫn được nhiều khán giả khen ngợi, mến mộ. 

Thời điểm đóng "Phía trước là bầu trời", Hà Hương cũng đang ở độ tuổi sinh viên. Nữ diễn viên cho biết cô hạnh phúc và biết ơn khi đảm nhận vai Nguyệt. Cô bộc bạch thêm, bộ phim này không chỉ là thanh xuân của cô mà còn là thanh xuân của rất nhiều khán giả thế hệ 7x, 8x. Đến những lứa khán giả trẻ, họ vẫn yêu thích bộ phim này. Nữ diễn viên cảm thấy rất may mắn khi thủ vai một nhân vật hơi đáng ghét lúc ban đầu nhưng lại mang những đặc điểm của phụ nữ hiện đại.

Cuộc sống ít ai biết của 'Nguyệt thảo mai' phim Phía trước là bầu trời: Tiết lộ 2 lần đổi đời đầy ngoạn mục - Ảnh 4
Hà Hương đã có khoảng thời gian gần 20 năm rút lui khỏi showbiz sau khi lập gia đình
Cuộc sống ít ai biết của 'Nguyệt thảo mai' phim Phía trước là bầu trời: Tiết lộ 2 lần đổi đời đầy ngoạn mục - Ảnh 5
Nhan sắc của Hà Hương ở thời điểm hiện tại

Năm 2001, phim lên sóng và được hàng triệu khán giả trẻ đón nhận. Thành công của tác phẩm giúp dàn diễn viên trẻ của phim thành danh, trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của họ. Đến năm 2018, "Phía trước là bầu trời" một lần nữa gây sốt khi được chiếu lại trên VTV. Nhờ sự phát triển của mạng xã hội, nhân vật Nguyệt "thảo mai" bỗng nổi tiếng trở lại, thu về hàng triệu lượt xem trên YouTube, Tik Tok.

Những màn đối đáp hóm hỉnh, khéo léo của Nguyệt như "Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này", "Người không muốn yêu thì cứ sán đến, còn người muốn yêu thì chẳng có cách nào chinh phục được"... trở thành những câu nói nổi tiếng nhất mạng xã hội năm 2018.

Cuộc sống ít ai biết của 'Nguyệt thảo mai' phim Phía trước là bầu trời: Tiết lộ 2 lần đổi đời đầy ngoạn mục - Ảnh 6
Mái ấm hạnh phúc của nữ diễn viên

Sau gần 20 năm, Hà Hương bỗng trở thành gương mặt được nhắc tên với tần suất dày đặc dù phim đã lên sóng từ lâu. Nữ diễn viên cho biết cô rất hạnh phúc vì thanh xuân được tái hiện, nhiều khán giả yêu mến.

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Từ khóa:   Hà Hương Nguyệt thảo mai sao Việt

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