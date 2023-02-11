Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'bà trùm đánh ghen' Nguyệt Hằng trên màn ảnh Việt

Hậu trường 11/02/2023 16:20

Diễn viên Nguyệt Hằng hiện đang được khán giả yêu thích với vai diễn trong phim "Đừng Làm Mẹ Cáu" khi thay con dâu đi đánh ghen "tiểu tam".

Những ngày gần đây, khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam rất thích thú với màn đánh ghen hộ con dâu của bà Vân trong Đừng làm mẹ cáu của đạo diễn Vũ Minh Trí. Trong phim, bà Vân tới nhà nhân tình của con trai là Khôi (Bình An) để dạy dỗ Yến (MC Mai Phương) - kẻ thứ ba muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình Khôi - Vy (Quỳnh Lương). Với màn đánh ghen giúp con dâu, diễn xuất của nữ diễn viên Cao Nguyệt Hằng nhận được vô số lời khen khi chị cất lên những lời thoại nhẹ nhàng mà sâu cay.

Ngoài đời, Nguyệt Hằng có cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc với diễn viên Anh Tuấn, người được mệnh danh là "gã trai đểu của màn ảnh Việt". 

Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'bà trùm đánh ghen' Nguyệt Hằng trên màn ảnh Việt - Ảnh 1
Diễn viên Nguyệt Hằng hiện đang được khán giả yêu thích với vai diễn trong phim "Đừng Làm Mẹ Cáu" - Ảnh: Internet

Ngoài đời, đôi uyên ương được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, với bốn mặt con "đủ nếp đủ tẻ". Nghĩ lại chặng đường 30 năm từ lúc quen biết đến yêu đương, Nguyệt Hằng gói lại tất cả trong hai từ "duyên số". Cả hai quen nhau từ năm 1991, khi cùng là sinh viên lớp Diễn viên khóa hai, Nhà hát Tuổi trẻ. 

Trải qua 27 năm hôn nhân và có với nhau 4 mặt con, họ vẫn là tổ ấm đầy yêu thương, hạnh phúc dù cũng có những thời điểm thăng trầm, sóng gió. Như nhiều cặp đôi khác, hai người từng có lúc nghĩ tới ly hôn; nhưng sau đó vì tình yêu và các con, họ trở về bên nhau vun đắp mái ấm nhỏ. Hiện tại, con gái lớn của họ đã xây dựng gia đình, con gái thứ hai mới vào đại học, con thứ 3 đang theo học cấp 2, còn con gái út mới hơn 4 tuổi. Gia đình thường xuyên tổ chức những chuyến đi chơi chung để tạo kỷ niệm đẹp và tuổi thơ ý nghĩa cho các con.

Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của 'bà trùm đánh ghen' Nguyệt Hằng trên màn ảnh Việt - Ảnh 2
Anh Tuấn, Nguyệt Hằng bên bốn con - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về ông xã Anh Tuấn, nữ diễn viên Nguyệt Hằng từng cho biết, chồng chị không phải người lãng mạn, ngọt ngào nhưng sẵn sàng giúp đỡ vợ con, sống nội tâm, sâu sắc. Ngoài ra, nữ diễn viên còn nhận xét chồng bớt nóng nảy, gia trưởng, còn anh nói cô đã dần tiết chế việc áp đặt quan điểm của mình với người thân. Trong khi vợ chuyên tâm làm nghề, Anh Tuấn mở cửa hàng ăn, kinh tế dần ổn định.

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